Zanimljivo, Hrvatska i Švicarska odigrale su dvije prijateljske utakmice prošle godine, svaka reprezentacija po jednom je pobijedila
Hrvati, oprez! Iznenađenje Eura prosulo je dobivenu utakmicu
Švicarska rukometna reprezentacija remizirala je s Mađarskom 29-29 u prvom kolu drugog kruga Europskog prvenstva. Bila je to luda utakmica u kojoj su se Mađari vratili "iz mrtvih", a Švicarci su idući protivnik Hrvatske na turniru.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Švicarska je krenula furiozno i već nakon 11 minuta igre imala četiri gola prednosti. Ta se prednost do poluvremena popela na šest golova (20-14), a najveću prednost Švicarci su imali u 38. minuti (25-18). Ipak, Mađari se vraćaju u utakmicu serijom 6-0 i stižu na 25-24, ali onda Rubin i Leopold zabijaju za povratak veće švicarske prednosti. Međutim, Mađarska radi seriju 5-0 i dolazi u vodstvo 29-28 tri minute prije kraja!
Uspjela je Švicarska zabiti za 29-29, a onda u posljednjoj minuti propustili realizirati napad za pobjedu s igračem više.
Švicarska je u prvom krugu turnira odigrala neriješeno protiv Farskih Otoka (28-28), potom prokockala +7 protiv Slovenije i izgubila te pobijedila Crnu Goru (43-26). Upravo je Hrvatska idući protivnik Švicaraca, a ta se utakmica igra u nedjelju od 20.30.
Zanimljivo, Hrvatska i Švicarska odigrale su dvije prijateljske utakmice prošle godine, svaka reprezentacija po jednom je pobijedila.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+