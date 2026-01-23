Hrvati, oprez! Iznenađenje Eura prosulo je dobivenu utakmicu

Švicarska rukometna reprezentacija remizirala je s Mađarskom 29-29 u prvom kolu drugog kruga Europskog prvenstva. Bila je to luda utakmica u kojoj su se Mađari vratili "iz mrtvih", a Švicarci su idući protivnik Hrvatske na turniru.

Švicarska je krenula furiozno i već nakon 11 minuta igre imala četiri gola prednosti. Ta se prednost do poluvremena popela na šest golova (20-14), a najveću prednost Švicarci su imali u 38. minuti (25-18). Ipak, Mađari se vraćaju u utakmicu serijom 6-0 i stižu na 25-24, ali onda Rubin i Leopold zabijaju za povratak veće švicarske prednosti. Međutim, Mađarska radi seriju 5-0 i dolazi u vodstvo 29-28 tri minute prije kraja!

Uspjela je Švicarska zabiti za 29-29, a onda u posljednjoj minuti propustili realizirati napad za pobjedu s igračem više.

Susret Švicarske i Mađarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Švicarska je u prvom krugu turnira odigrala neriješeno protiv Farskih Otoka (28-28), potom prokockala +7 protiv Slovenije i izgubila te pobijedila Crnu Goru (43-26). Upravo je Hrvatska idući protivnik Švicaraca, a ta se utakmica igra u nedjelju od 20.30.

Zanimljivo, Hrvatska i Švicarska odigrale su dvije prijateljske utakmice prošle godine, svaka reprezentacija po jednom je pobijedila.