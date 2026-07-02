HRVATI, OPREZ Temperature u Torontu idu preko 35 stupnjeva, moguć prekid susreta zbog oluje

Pred Hrvatskom je najteži i najveći zadatak na Svjetskom prvenstvu do sada. U 1 sat iza ponoći će u Torontu izaći na dvoboj s Portugalom kojeg do sada niti jednom nije pobijedila u službenim utakmicama. Osmina finala čeka, ulog je velik i prolazak dalje u ovoj fazi natjecanja bio bi ogroman vjetar u leđa za dalje. Igra se u Kanadi, ali vrijeme neće biti od pomoći igračima.

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Navijači koji će u Torontu pratiti utakmicu šesnaestine finala Svjetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske upozoreni su da zbog visokih temperatura redovito piju vodu i ograniče konzumaciju alkohola, nakon što je kanadska meteorološka služba izdala upozorenje na vrućinu.

"Nemojte čekati da ožednite. Tijekom cijelog dana unosite dovoljno tekućine, a s alkoholom budite umjereni jer on dodatno potiče dehidraciju", poručila je glavna zdravstvena dužnosnica Grada Toronta Michelle Murti.

SP 2026 Toronto: Navijači na utakmici Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL SP 2026.

Zbog visoke vlažnosti zraka, osjećajna temperatura u Torontu u četvrtak mogla bi dosezati i 40 Celzijevih stupnjeva, izjavila je za Reuters u utorak glavna zdravstvena dužnosnica grada Michelle Murti. Zdravstvene službe pritom se pripremaju i za mogućnost grmljavinskog nevremena, koje bi moglo dovesti do otkazivanja pojedinih organiziranih javnih gledanja utakmice. Kanadska meteorološka služba upozorila je da će se temperatura penjati iznad 35 Celzijevih stupnjeva, uz mogućnost razvoja grmljavinskih oluja.