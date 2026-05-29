Hrvati poludjeli za Paninijevim sličicama! Kiosci totalno prazni, na internetu cijena i triput veća

"Dobro jutro, imate li Panini sličica?" pita gospodin u kasnim 30-ima na jednom kiosku u Zagrebu. "Ne, ništa," odgovara ljubazna gospođa. "Hvala vam", kaže gospodin, okreće se i odlazi. Stajao sam iza njega u redu na kiosku. Pozdravljam prodavačicu i odlazim i ja. Nema smisla da je i ja "teroriziram" s pitanjem: "Ima li Panini sličica?". Toga se posljednja dva tjedna naslušala i previše.

POGLEDAJTE GALERIJU: Nestašica sličica

Sve zbog toga što su su Hrvati, a čini se i čitava regija, doslovno poludjeli za Paninijevim albumom i sličicama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Službeno je sve u prodaju u Hrvatskoj krenulo početkom svibnja. Kao i kada kreće svako veliko nogometno natjecanje, očekivao sam hype oko toga. U prvom tjednu sve se pokupuje, a onda kad se distribucija ustabili sličica ima na svakom kiosku u bilo koje doba dana. Ali evo, mi smo već u četvrtom tjednu prodaje, a sličica za Svjetsko prvenstvo 2026. - nema.

- Dolaze nam jednom tjedno. Dođu oko 10, do 12 više nema. Ljudi kupuju po nekoliko paketa. Sad kad dođu, uveli smo pravilo da se može kupiti samo jedan paket - govori nam prodavačica s drugog kioska, dok mi nastavljamo svoje "hodočašće" gradom u potrazi za sličicama.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Neki kiosci su izvjesili i poruke: "Nema sličica ni albuma". Ništa bolje nije ni na internetskim stranicama odakle sakupljači znaju i naručivati boxeve (kutije) sličica. Svugdje stoji poruka: "Sold out" ("Rasprodano").

Poznato je da Hrvati obožavaju skupljati sličice, o tome smo pisali više puta i izvještavali s doslovno masovnih razmjena. Postoji čak i udruga preko koje je moguće kupiti sličice, posebne albume, a koja i organizira razmjene ovih sada neprocjenjivih komada papira. Međutim, ovakva navala pomalo je nesvakidašnja. Ni u susjednoj BiH nije ništa bolje. Ili su svi počeli skupljati sličice ili je marketing Amerikanaca uoči SP-a odradio jako dobar posao pa su svi poludjeli za time.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Međutim, sličice se mogu pronaći. A gdje drugdje, kad je nestašica, nego na internetskim oglasima.

Jedna vrećica sa sedam sličica unutra na kiosku se prodaje po cijeni od 1,30 eura. Na internetskim oglasima nismo pronašli jeftinije od 3 eura za vrećicu. Štoviše, prodaju sličice i na komad. Jedan komad - jedan euro.

Niz je oglasa i onih koji prodaju i cijele boxeve. U jednom boksu je 50 vrećica sa sličicama. Sveukupno 350 sličica. Na kiosku cijela kutija košta 65 eura, a na internetskim oglasima za jednu kutiju traže između 130 pa do 150 eura.