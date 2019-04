Hrvati 'preuzeli' NBA: Hezonja do triple-doublea, Šarić sjajan!

James Harden zaustavio je pohod New York Knicksa i s 26 poena, osam skokova i osam asistencija odveo svoj Houston do pobjede 120-96. No, to nije spriječilo Marija Hezonju da na poziciji playmakera stigne do učinka karijere i - prvog triple-doublea.

Sjajni Hezonja za 42 minute na parketu zabio je 16 poena, dodao 16 skokova i ostvario 11 asistencija (6/9 za dva, 0/3 za tricu, slobodna bacanja 4/6). Tako je postao prvi strani igrač u povijesti Knicksa koji je ostvario triple-double te prvi Hrvat nakon Tonija Kukoča poslije 19 godina, koji ih je u NBA karijeri ostvario četiri.

Dario Šarić je za nešto manje od 29 minuta zabio 19 poena (4/6 za dva, 2/4 za tricu, slobodna bacanja 5/5) u pobjedi Minnesote Timberwolves protiv Miami Heata (111-109) i tako smanjio šanse Dwayneu Waydeu da se od košarke oprosti doigravanjem. Dodao je i sedam skokova te pet asistencija te uz Gorguija Dienga, koji je također dao 19 poena, bio najbolji strijelac Timberwolvesa.

Heat je predvodio Wade s 24 poena, Dion Waiters dodao je 22.

Ante Žižić ubacio je 12 poena uz šest skokova u tijesnom porazu Cleveland Cavaliersa od lidera Zapadne konferencije Golden State Warriorsa, koje je predvodio Steph Curry s 40 poena, sedam asistencija i šest skokova. Warriorsi su slavili 120-114.

Dragan Bender je u pobjedi Phoenix Sunsa protiv New Orleans Pelicansa nakon produžetaka 133-126 (117-117) pogodio 11 poena, a dodao je i šest asistencija te 10 skokova. No, ostvario je čak i sedam blokada! Najefikasniji bio je Jackson s 35 poena, devet asistencija i pet skokova.

Ivica Zubac je u derbiju Los Angeles Clippersa i Los Angeles Lakersa ubacio 11 poena uz osam skokova. Najbolji u obračunu gradskih rivala bio je Lakersov Caruso s 32 koša, pet asistencija i deset skokova, koji je predvodio Lakerse do pobjede 122-117.

Bojan Bogdanović imao je prvu lošiju večer nakon nekog vremena, on je u porazu svoje Indiane od Bostona 117-97 postigao četiri poena uz dva skoka i tri asistencije.