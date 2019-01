Hrvati rasturaju na Dakru: Brži čak i od najboljeg Peterhansela

Hrvatski reli dvojac, Daniel Šaškin i Saša Bitterman postižu odlične rezultate na reliju Dakar!

Prevalio je dvojac 383 kilometra sedme etape te u jednom danu s 52. mjesta stigao na 34., a jednu dionicu odvozili su čak brže i od Peterhansela, najboljeg u sedmoj etapi. Za 12 sekundi.

Išlo im je super, Can Am je služio kako treba i prošli su bez većih tehničkih poteškoća, no ipak nije sve bilo savršeno.

- Napravio sam jednu glupost, na 40. sam kilometru pokušao prestići jednog sporijeg od nas, a onda sam zapeo za kamen s prednjom desnom i stražnjom desnom gumom te probušio obje - rekao je Šaškin.

To ne bi bio toliko problem da nisu imali tek - dvije rezervne gume.

Ipak, dalje su nastavili mirnije, a kad se činilo da će sve teći k'o po loju u ciljnoj ravnini pukla im je poluosovina. No to im nije predstavljalo veći problem te su mirno priveli vožnju kraju.