Hrvati se raspucali u Italiji, a Stanišić najbolji igrač Bayerna

Protekli vikend donio je pregršt razloga za zadovoljstvo izborniku Zlatko Dalić. Hrvatski reprezentativci diljem Europe bili su raspoloženi i učinkoviti, što je ohrabrujuća vijest uoči završnih priprema za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Do odlaska na Mundijal preostaje malo vremena, a forma pojedinaca već sada sugerira kako će borba za konačni popis biti itekako zanimljiva.

Posebno upečatljiv susret odigrao je Nikola Vlašić. Njegov Torino ugostio je Bologna u 25. kolu Serie A, a uz Vlašića je od prve minute nastupio i Nikola Moro. Vlašić je u 49. minuti nesretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu za vodstvo gostiju, no iskupio se samo 13 minuta kasnije preciznim udarcem za 1-1. Autogol pogledajte OVDJE, a gol za izjednačenje OVDJE. Ipak, Santiago Castro ubrzo je pogodio za konačnih 2-1 Bologne. Vlašiću je to bio šesti prvenstveni gol ove sezone, uz tri asistencije.

Foto: Matteo Ciambelli/REUTERS

Marko Pjaca zabio je gol nakon četiri mjeseca posta u Nizozemskoj. Krilni napadač u igru je za Twente ušao u 75. minuti gostovanja kod Telstara, pri zaostatku 1-0, i samo osam minuta poslije postigao je gol za konačnih 1-1. Bio mu je to drugi ovosezonski pogodak u Eredivisie.

U Italiji je ponovno zablistao i kapetan reprezentacije Luka Modrić. U gostujućoj pobjedi Milan protiv Pisa (2-1) u 25. kolu, Modrić je bio junak susreta. U 85. minuti odigrao je dupli pas s Samuele Ricci, izbjegao start braniča i elegantno potkopao loptu preko golmana za pobjedu Rossonera. Bio je to njegov drugi prvenstveni pogodak ove sezone, a možete ga pogledati OVDJE.

Milan je poveo golom Ruben Loftus-Cheek (39’), no u nastavku je Niclas Füllkrug promašio penal (56’), a Matteo Loyola izjednačio u 71. minuti. Modrić je ipak spriječio senzaciju. Milan je drugi s 53 boda, pet manje od vodećeg Intera, dok je Pisa na dnu s 15 bodova. Kod domaćih zbog ozljede nije konkurirao Adrian Šemper.

Već ranije u tjednu Moro je asistirao za jedini gol Bologne protiv Lazio u talijanskom Kupu. Asistenciju je realizirao Castro, dok je Lazio u nastavku izjednačio i nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca izborio polufinale. Toma Bašić ostao je na klupi. U polufinalu Lazio čeka dvoboj s Atalantom Marija Pašalića, dok drugi par čine Inter Petra Sučića te Como s Martinom Baturinom i Ivanom Smolčićem.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

U Njemačkoj je sjajnu večer imao Josip Stanišić. Njegov Bayern svladao je RB Leipzig 2-0 i plasirao se u polufinale Kupa, a Stanišić je odradio svih 90 minuta i bio proglašen igračem utakmice. Uz Bayern, među četiri su i Freiburg, Stuttgart te Bayer Leverkusen.

Ranije tijekom tjedna veliki uspjeh ostvario je i Como, koji je u četvrtfinalu Talijanskog kupa izbacio Napoli. U 39. minuti Smolčić izborio je kazneni udarac, a siguran realizator bio je Baturina. Napoli je početkom drugog dijela izjednačio, no odluka je pala nakon raspucavanja jedanaesteraca. Precizni su bili i Baturina i Smolčić, koji su odigrali cijeli susret, a Como će se za finale boriti protiv Intera.