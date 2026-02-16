Obavijesti

NAKLONIO SE MAESTRU

Vinicius: Luka Modrić je najbolji na svijetu. Nitko nije kao on...

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Prisjetio se i Modrićeva nadimka u Realu: "Zvali smo ga vinagre", što u doslovnom prijevodu sa španjolskog znači ocat, odnosno kolokvijalno kvasina. Tako u Španjolskoj nazivaju osobe nagle naravi koje lako plane

Vinicius (25), krilni napadač Real Madrid i brazilske reprezentacije, u razgovoru sa streamerom Ibai Llanos prisjetio se suigrača Luka Modrić. Brazilac je sedam godina dijelio svlačionicu s hrvatskom legendom, otkako je u ljeto 2018. stigao u Madrid iz Flamengo u transferu vrijednom 45 milijuna eura.

Foto: Vedran Tomac, Urbane ideje Media

- Nisam imao sreću igrati s Ronaldom, ali ne mogu se žaliti jer sam igrao s Karimom Benzemom i Lukom Modrićem. Ono što njemu uspijeva je ludo. Poseban je jer ima skoro 41 godinu, a igra na vrhunskoj razini. To može samo on. Veznjaci kao on? U nogometu ne postoji nitko kao on, da tako igra u toj dobi. Duboko u veteranskim godinama u Realu, pa onda u Milanu. On je najbolji na svijetu. Modrić zaslužuje sve što je ostvario jer nas je naučio puno toga. Jako mi nedostaje jer bi nas uvijek učio nešto - ispričao je Brazilac.

REAL MADRID v GIRONA FC. LA LIGA 2024/2025. ROUND 25.
Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Prisjetio se i Modrićeva nadimka u Realu: "Zvali smo ga vinagre", što u doslovnom prijevodu sa španjolskog znači ocat, odnosno kolokvijalno kvasina. Tako u Španjolskoj nazivaju osobe nagle naravi koje lako plane. Vinicius je objasnio i razlog tog nadimka.

- Nije volio gubiti niti na treninzima. Uvijek kada bi izgubio bio bi bijesan, ali kada bi pobijedio... Majko mila.

BEZ MBAPPEA VIDEO Real Madrid na pogon Viniciusa nadigrao Sociedad! Hrvati nisu nastupili za goste
VIDEO Real Madrid na pogon Viniciusa nadigrao Sociedad! Hrvati nisu nastupili za goste

Tijekom zajedničkog razdoblja u Realu osvojili su brojne trofeje, među kojima se izdvajaju tri naslova prvaka Španjolske, dvije Lige prvaka i jedan Kup kralja. 

