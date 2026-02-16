Vinicius: Luka Modrić je najbolji na svijetu. Nitko nije kao on...

Vinicius (25), krilni napadač Real Madrid i brazilske reprezentacije, u razgovoru sa streamerom Ibai Llanos prisjetio se suigrača Luka Modrić. Brazilac je sedam godina dijelio svlačionicu s hrvatskom legendom, otkako je u ljeto 2018. stigao u Madrid iz Flamengo u transferu vrijednom 45 milijuna eura.

- Nisam imao sreću igrati s Ronaldom, ali ne mogu se žaliti jer sam igrao s Karimom Benzemom i Lukom Modrićem. Ono što njemu uspijeva je ludo. Poseban je jer ima skoro 41 godinu, a igra na vrhunskoj razini. To može samo on. Veznjaci kao on? U nogometu ne postoji nitko kao on, da tako igra u toj dobi. Duboko u veteranskim godinama u Realu, pa onda u Milanu. On je najbolji na svijetu. Modrić zaslužuje sve što je ostvario jer nas je naučio puno toga. Jako mi nedostaje jer bi nas uvijek učio nešto - ispričao je Brazilac.

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos/NOR

Prisjetio se i Modrićeva nadimka u Realu: "Zvali smo ga vinagre", što u doslovnom prijevodu sa španjolskog znači ocat, odnosno kolokvijalno kvasina. Tako u Španjolskoj nazivaju osobe nagle naravi koje lako plane. Vinicius je objasnio i razlog tog nadimka.

- Nije volio gubiti niti na treninzima. Uvijek kada bi izgubio bio bi bijesan, ali kada bi pobijedio... Majko mila.

Tijekom zajedničkog razdoblja u Realu osvojili su brojne trofeje, među kojima se izdvajaju tri naslova prvaka Španjolske, dvije Lige prvaka i jedan Kup kralja.