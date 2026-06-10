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PRED UN-OM

Hrvati spremaju spektakl u New Yorku! Razvit će najveći barjak

Piše Domagoj Vugrinović,
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Hrvati spremaju spektakl u New Yorku! Razvit će najveći barjak
U Leipzig stigla najveća hrvatska navijačka zastava dugačka 107 metara | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ove godine slavimo 250 godina Amerike i 35 godina slobodne Hrvatske. Nema boljeg mjesta ni boljeg trenutka, poručili su organizatori.

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Navijačka skupina "Mi Hrvati" priprema još jedan veliki događaj uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Nakon što su najavili Paradu američko-hrvatskog prijateljstva u Dallasu, organizatori su objavili i spektakl u New Yorku, gdje će 13. lipnja razviti najveći hrvatski barjak ikad postavljen u Americi.

Događaj će se održati na Anable Basinu u Long Island Cityju, na obali East Rivera, s pogledom na zgradu Ujedinjenih naroda i prepoznatljivi skyline New Yorka. Organizatori najavljuju razvijanje 100 metara duge hrvatske šahovnice, uz snimanje iz zraka, glazbeni program te podsjećanje na povijest hrvatske zajednice u New Yorku. Program će trajati od 11 do 13 sati, a na pozornici će se pojaviti istaknuti Hrvati koji su ostavili trag u povijesti hrvatske zajednice u New Yorku. Nastupit će i Steve Mesic Ludin, koji će predstaviti novu navijačku himnu "Idemo na vrh".

- Ove godine slavimo 250 godina Amerike i 35 godina slobodne Hrvatske. Nema boljeg mjesta ni boljeg trenutka - poručili su organizatori.

Događaj u New Yorku bit će uvod u veliko navijačko slavlje koje "Mi Hrvati" pripremaju nekoliko dana kasnije u Dallasu. Ondje će se 16. lipnja održati Parada američko-hrvatskog prijateljstva, dan uoči utakmice Hrvatske i Engleske na otvaranju Svjetskog prvenstva. Parada u Dallasu počet će u 19.15 sati kod Civic Gardena na adresi 1014 Main St, a povorka će se kretati prema Ferris Plazi. Predvodit će je sedam jahača iz teksaškog sastava Red Dirt Riders Equestrian Drill Team iz Texarkane, koji će nositi hrvatske, američke i teksaške zastave. U programu će sudjelovati i kočije američke skupine Vintage Carriage.

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Organizatori najavljuju i razvijanje goleme hrvatske zastave iz Crikvenice, duge 150 i široke 12 metara, koju će sudionici prvi put razviti u Teksasu. U povorci će sudjelovati hrvatsko-američki sportski klubovi, kulturna društva, navijači u dresovima i sudionici u narodnim nošnjama.

Parada će imati i simboličan trenutak sjećanja. Sudionici će kod John F. Kennedy Memorial Plaze održati minutu šutnje u čast ubijenom američkom predsjedniku, a program će se potom nastaviti u Main Street Garden Parku. Ondje će se obratiti predstavnici Grada Dallasa, Veleposlanstva Republike Hrvatske i organizatora, nakon čega slijede američka i hrvatska himna te navijačka proslava uz glazbu i zabavni program.

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