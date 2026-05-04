Hrvati su u osmini finala SP-a!

Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija izborila je plasman u osminu finala na Svjetskom prvenstvu u Londonu nakon što je u dramatičnom meču s 3-2 bila bolja od Italije. U osmini finala Hrvatska čeka pobjednika dvoboja u kojem se u utorak sastaju Švedska i Mađarska, a hrvatski će stolnotenisači taj meč osmine finala odigrati u srijedu.

Hrvatska reprezentacija brzopotezno je stekla vodstvo od 2-0 protiv Talijana nakon što su Andrej Gaćina i Tomislav Pucar dobili svoje mečeve bez izgubljenog seta.

Prvo je Gaćina nadjačao Johna Oyebodea s 11-9, 11-3, 11-7, dok je potom Pucar bio bolji od Mattea Muttija s 11-3, 11-8, 11-7. Prvi bod Italija je osvojila u meču Danila Fasa i Ivora Bana gdje je talijanski stolnotenisač slavio s 3-1 u setovima, bilo je 11-6, 11-5, 8-11, 12-10.

Zadar: Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Hrvatska - Njemačka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Treći bod Hrvatskoj potom nije uspio donijeti Pucar premda je preko puta sebe imao pobijeđenog Oyebodea. Vodio je Pucar 1-0 i 2-1 u setovima, ali je na kraju poražen i Italija je izjednačila na 2-2. Oyebode je slavio s 8-11, 11-6, 7-11, 14-12, 11-7.

Odluka o konačnom pobjedniku tako je pala na Gaćinu i na njegov meč protiv Mattea Muttija. Bio je od starta Gaćina u prednosti, ali se ipak našao u setu zaostatka. Izgubljeni prvi set nije poljuljao Gaćinu već je hrvatski stolnotenisač dobio iduća tri seta i na kraju pobijedio 10-12, 11-7, 11-5, 11-6 čime je odveo Hrvatsku među 16 najboljih reprezentacija.

Hrvatske stolnotenisačice tijekom utorka će igrati svoj dvoboj šesnaestine finala, a suparnice će biti Japanke, jedna od najboljih ekipa na prvenstvu.