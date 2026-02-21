Hrvati u akciji ovog vikenda: Donosimo detaljan TV raspored

Nakon europskih utakmica sredinom tjedna, klubovi se vraćaju obvezama u domaćem prvenstvu. Dinamo se nakon poraza na Maksimiru od belgijskog Genka (1-3), nada povratku na pobjedničke staze u nedjelju u 15 sati u gostima kod Varaždina, dok se isti dan od 17.45 na Poljudu igra derbi između Hajduka i Osijeka. Sve utakmice 23. kola moći ćete pratiti na kanalu MAXSport 1, a Jadranski derbi prenosit će i HTV 2.

Najuzbudljivija utakmica na Otoku ovog vikenda svakako je nedjeljni derbi sjevernog Londona između Tottenhama i Arsenala. Kako će Igor Tudor postaviti ekipu u svom prvom susretu na klupi bijelih doznajte od 17.30 na Areni Sport 1.

Foto: Alberto Lingria

Tudorov bivši klub, Juventus, dan ranije u 15 sati (Arena Sport 4) dočekuje Como u čijem se sastavu od prve minute ponovno nada naći Martin Baturina. Nedjeljni dvoboj na San Siru domaćeg Milana i gostiju iz Parme (18 sati, Arena Sport 2) ponovno će biti prilika Luki Modriću da dokaže zašto je i dalje glavni pokretač svojih momčadi.

Četvrti topnik La Lige Ante Budimir (11 golova) sa svojom Osasunom dočekuje vodeću ekipu lige, Real Madrid, u subotu od 18.30 na trećem programu Arene Sport. U istom terminu, u Bundesligi snage će usporediti RB Leipzig i Borussia Dortmund pod palicom Nike Kovača koji čvrsto drže drugu poziciju u ligi (Sportklub 1).

Foto: C.A. Osasuna

Središnji sportski događaj vikenda u svijetu je ceremonija zatvaranja Zimskih olimpijskih igara, i to u antičkom amfiteatru u Veroni u nedjelju od 20 sati. Nastupat će baletna ikona Roberto Bolle, talijanski DJ Gabry Ponte, talijanski pjevač Achille Lauro, glumica Benedetta Pocaroli. Prijenos je na HTV-u 2 i Eurosportu 1.

Subota

Juventus - Como, 15 sati, Arena Sport 4

Osasuna - Real Madrid, 18.30, Arena Sport 3

Nedjelja

Varaždin - Dinamo, 15 sati, MAXSport 1

Tottenham - Arsenal, 17.30, Arena Sport 1

Hajduk - Rijeka, 17.45, MAXSport 1

Milan - Parma, 18 sati, Arena Sport 2