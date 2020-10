Hrvati u borbi za košarkašku Euroligu: U Bayernu i Maccabiju imamo čak po dvojicu igrača

Hrvatska ove godine nema klupskog predstavnika u Euroligi, no imamo svoje košarkaše u odličnim klubovima. Kruno Simon s turskim Efesom i Boris Tišma s Real Madridom jedni su od favorita natjecanja

<p>Napokon kreće i košarkaška <strong>Euroliga</strong>. Korona virus spriječio je završnicu sezone tako da se završni turnir u <strong>Berlinu </strong>uopće nije odigrao, a njemačkome gradu ponovno je dodijeljeno domaćinstvo. Od odlaska Cedevitine franšize iz Zagreba u <strong>Ljubljanu</strong>, Hrvatska nema klupskog predstavnika u ovom natjecanju. Kako stvari stoje u <strong>Ciboni</strong>, tko zna kada ćemo ga uopće ponovno i imati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: KVALIFIKACIJSKI TURNIR ZA OLIMPIJSKE IGRE</strong></p><p>U Tel-Aviv su ovog ljeta stigla dva hrvatska NBA pojačanja. <strong>Ante Žižić </strong>stigao je iz Cleveland Cavaliersa, a <strong>Dragan Bender </strong>se vraća u Maccabi za koji je nastupao do odlaska u najjaču košarkašku ligu svijetu, NBA. Vrhunska pojačanja za Euroligu, mora se priznati. Obojica su još vrlo mladi i postoji puno prostora za napredak u njima. Bender može pokriti pozicije od trojke do centra, a Žižiću je jedina pozicija centra. Ako ih Scottie Wilbekin počne dobro razigravati ova momčad bi vrlo brzo trebala pokazati ambicije za naslov.</p><p><strong>Kruno Simon </strong>i njegov Efes prošle godine su bili najbolja momčad natjecanja do trenutka prekida i najveći favoriti za osvajanje naslova. Amerikanac <strong>Shane </strong>Larkin na terenu je radio doslovno što je god htio pa je tako u studenom, u visokoj pobjedi 104-75, 'ukrcao' 49 poena Bayernu i time oborio rekord Eurolige. </p><p>Hrvatska u Bayernu također ima dva predstavnika, radi se o <strong>Leonu Radoševi</strong><strong>ću </strong>i <strong>Mateju Rudanu</strong>. Radošević će svoje minute sigurno dobiti, dok mladom Rudanu slijedi dokazivanje. Bayern je prošle godine bio jedna od lošijih momčadi i ostaje nam vidjeti hoće li ove uspjeti nešto promijeniti.</p><p>Hrvatsku čast, kad već ne mogu hrvatski klubovi, branit će još <strong>Krešimir Nikić </strong>u dresu Albe iz Berlina i mladi <strong>Boris Tišma</strong>, koji je s hrvatskom reprezentacijom osvojio kadetsko Europsko prvenstvo i uz Roka Prkačina najveća nada hrvatske košarke, sa svojim Real Madridom. Real je uvijek jedan od favorita, a našem Borisu je vrijeme da napravi iskorak u 'kraljevskoj' momčadi.</p><p>RASPORED PRVOG KOLA:</p><h2>1. listopad</h2><p><strong>Anadolu Efes</strong> - Zenit St. Petersburg</p><p>Olympiakos - Žalgiris Kaunas</p><p><strong>Maccabi Tel-Aviv</strong> - <strong>Alba Berlin</strong></p><p>Barcelona - CSKA</p><p>Valencia - Lyon</p><h2>2. listopad</h2><p>Khimki - Panathinaikos</p><p>Fenerbahce - Crvena Zvezda</p><p><strong>Bayern </strong>- Milano</p><p>Baskonia - <strong>Real Madrid</strong></p><p> </p>