Obavijesti

Sport

Komentari 4
EKSKLUZIVNO PLUS+

Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema

Piše Davor Lugarić, Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Legendarni liječnik 'vatrenih' za 24sata o Joškovoj ozljedi: Nije dobro, nekoliko je problema
Foto: Pixsell/Reuters

Za neke je prijelome dovoljno i dva mjeseca da kost zacijeli, ali problem je ako su oštećeni i ligamenti, objašnjava cijenjeni ortoped

Vijest o teškoj ozljedi Joška Gvardiola (23) odjeknula je nogometnim svijetom te ostavila navijače Manchester Cityja i hrvatske reprezentacije u šoku. Mladi branič, stup obrane "vatrenih" i jedan od najskupljih defenzivaca u povijesti, slomio je tibiju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica
'BOGATA' TRADICIJA

FOTO Zlatane, gdje ih sve držiš? Ovo je Ibrina kolekcija jurilica

Zlatan Ibrahimović u petak je proslavio 44. rođendan, a za prošli je sam sebe počastio Ferrarijem od 900.000 eura. Umirovljeni nogometaš veliki je zaljubljenik u automobile, a posebno mu se sviđa Ferrari
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Bivša rukometašica ima opasan biceps. Mnogi je se boje

Stefana Sandu sa 16 godina bavila se rukometom, a danas je jedna od najpoznatijih rumunjskih bodibilderica. Isklesala je tijelo i bila svjetska i europska prvakinja. Pogledajte transformaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026