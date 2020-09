Hrvati u glavnim ulogama! Čalić u borbi karijere, a Babić protiv Irca za petu pobjedu zaredom

<p>Prije tri tjedna ostvario je najveći cilj. Pobijedio je Shawndella Wintersa, došao do četvrte pobjede u profesionalnoj karijeri i što je najvažnije, popeo se na 70. mjesto najboljih svjetskih teškaša.</p><p>Hrvatski boksač <strong>Alen Babić </strong>(29) najavio nam je stari stil boksa uz agresivan i žestok pristup, a to smo vidjeli u meču protiv Amerikanca kojeg je izdominirao od početka meča, da bi na koncu pobijedio tehničkim nokautom.</p><p>Od te pobjede prošla su tri tjedna, a hrvatski boksač je već pronašao novog protivnika. Riječ je o Ircu Niallu Kennedyju koji u profesionalnoj karijeri ima 13 pobjeda, jedan poraz i jedan remi. U profesionalce je ušao 2015. godine, ima 36 godina, a na ljestvici najboljih teškaša je na 102. mjestu.</p><p>Borba će se održati 4. listopada pod pokroviteljstvom Matchroom boxinga, čiji je vlasnik poznati promotor Eddie Hearn, a priredba će vjerojatno svoje mjesto pronaći na istom imanju gdje je Babić prije tri tjedna došao do četvrte pobjede. A na istoj priredbi ćemo imati priliku gledati još jednog Hrvata. </p><p>Riječ je o <strong>Marku Čaliću</strong> (32) koji se tako vraća u ring nakon godinu dana, a u glavnoj borbi večeri protivnik će mu biti Britanac u Joshua Buatsi (27) u poluteškoj kategoriji</p><p>Marko je rođen u Puli, a u profesionalce je ušao prije četiri godine. Ima 11 pobjeda iz toliko mečeva te šest nokauta, na poluteškaškoj ljestvici nalazi se na 155. mjestu, a pobjeda protiv Buatsija bi mu dala veliki zalet u karijeri. Bit će to najteža borba u karijeri za Hrvata jer je riječ o Britancu koji se nalazi na 14. mjestu uz 12 pobjeda iz 12 mečeva i velika je nada britanskog boksa.</p><p>Mnogi ga smatraju budućim kandidatom za naslov u poluteškoj kategoriji, a Hrvat bi mu mogao pomrsiti planove.</p><p> </p>