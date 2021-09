Pozornica neusporedivo ljepša, da ne kažemo najlipša na svitu, posade gotovo identične, a rezultat... Točno 21 godinu kasnije brončani hrvatski osmerac pobijedio je zlatni britanski!

Pravi, svjetski unikatni šlager na splitskoj Rivi obilježio je 19. veslačku regatu Sveti Duje. U sprint-utrci dugoj 222 metra po dužini Rive Hrvati i Britanci, iako malo više od dva desetljeća stariji, upregli su vesla otprilike kao da je opet u igri olimpijska medalja poput te 2000. godine u Sydneyju, doveslali do cilja gotovo poravnati pa je nekoliko trenutaka trajala neizvjesnost oko konačnog pobjednika.

- Za samo 13 stotinki pobjedu je odnijela - Hrvatska - objavio je službeni spiker kada je zahroptalo okupljeno mnoštvo.

- Što? Samo 13 stotinki na kraju - u blagoj nevjerici je zbog zaostatka ostao i naš "Britanac" Luka Grubor.

- Cijeli se život utrkujem i činilo mi se da smo izgubili. Ali neka, valjda je tako moralo i biti ovdje u Splitu s "gusarašima" koji su malo vićniji moru.

Iako su se prve dvije utrke, u kojima su studenti Sveučilišta iz Aachena (Zagrepčane je spriječila korona) pobijedili one Splitove, a potom i legende Cambridga splitske legende (i Oxford je spriječila korona) veslale na dvije "dobivene", hrvatsko-britanski dvoboj odlučivala je samo jedna. Pa tko bolji...

- To nam je sada motiv da se okupimo i dogodine. Ali moramo još neki od nas doći u formu. Također, brojim na prste jedne ruke kada me Boraska pobijedio, to sada ide u bilježnicu, neće se zaboraviti - "opasno" je poručio Grubor, čije riječi Boraska nije čuo.

- Ovo je bila revijalna utrka, ali uvijek se daje ono nešto za pobjedu. Skupili smo se tek jučer, nismo se vidjeli dugo i gušt je opet se skupiti. Ovo je naš stil života, treniramo i dalje rekreativno, neki čak i malo jače - kazao je naš svestrani Boraska, kojemu ovih dana ide na svim poljima, što kvizaškim, što, evo, i dalje veslačkim.

Vjerojatno bi i na trkačkim, ali šteta što je odustao od nedjeljnog Splitskog maratona.

- Sutra mi je 51. rođendan i spremam feštu pa moram preskočiti, ali vidimo se sljedeće godine.