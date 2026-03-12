Obavijesti

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvatica iz New Yorka dominirat će i u ženskoj NBA ligi: 'Ona je poput ženskoga Shaqa s tricom'

Piše Davor Kovačević,

Vukoša (17), u čijih se 194 centimetra visine stopila fizička moć, šuterska kvaliteta i košarkaški IQ, spoj je od kojeg ćete teško pronaći boljeg u njenim godinama i koji bi u budućnosti trebao biti dominantan i u WNBA ligi

Duga dvojka iz kuta, pa trica prva, druga, treća... Olivia Vukoša, djevojka kojoj je tek 17 godina, impresionirala je vjerojatno i one koji su mislili da ih u košarci i sportu više ništa ne može impresionirati. Našao se na tribinama ispunjenoga Baldekina i Dario Šarić, sigurno je i hrvatski kapetan ostao barem malo opčinjenim onime što je vidio u seniorskom debiju najvećeg bisera hrvatske košarke godinama unatrag, a i šire...

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0
Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'

Adrien Thomasson, kapetan Lensa, dominira asistencijama u francuskoj ligi i nema ništa protiv igranja za "vatrene"! Njegovi hrvatski korijeni i djedova ljubav prema nogometu oblikovali su ga u zvijezdu
FOTO Ivana Knoll nastupa na utakmici 'vatrenih' u Americi!

Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, na svojem je profilu objavila da će upravo ona biti zadužena za glazbeni program u poluvremenu prijateljske utakmice između Hrvatske i Kolumbije 27. ožujka

