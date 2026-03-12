Hrvatica iz New Yorka dominirat će i u ženskoj NBA ligi: 'Ona je poput ženskoga Shaqa s tricom'
Vukoša (17), u čijih se 194 centimetra visine stopila fizička moć, šuterska kvaliteta i košarkaški IQ, spoj je od kojeg ćete teško pronaći boljeg u njenim godinama i koji bi u budućnosti trebao biti dominantan i u WNBA ligi
Duga dvojka iz kuta, pa trica prva, druga, treća... Olivia Vukoša, djevojka kojoj je tek 17 godina, impresionirala je vjerojatno i one koji su mislili da ih u košarci i sportu više ništa ne može impresionirati. Našao se na tribinama ispunjenoga Baldekina i Dario Šarić, sigurno je i hrvatski kapetan ostao barem malo opčinjenim onime što je vidio u seniorskom debiju najvećeg bisera hrvatske košarke godinama unatrag, a i šire...