Hrvatica iz New Yorka dominirat će i u ženskoj NBA ligi: 'Ona je poput ženskoga Shaqa s tricom'

Piše Davor Kovačević,

Vukoša (17), u čijih se 194 centimetra visine stopila fizička moć, šuterska kvaliteta i košarkaški IQ, spoj je od kojeg ćete teško pronaći boljeg u njenim godinama i koji bi u budućnosti trebao biti dominantan i u WNBA ligi