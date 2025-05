UFC otpustio hrvatsku borkinju

Tko god se zaljubi u MMA, san mu je nastupati pod okriljem UFC-a, najjače organizacije na svijetu. Svoj san ispunila je hrvatska borkinja Ivana Širić Petrović (31) koja živi u Norveškoj.

Prije dvije godine potpisala je ugovor s UFC-om na četiri borbe, nadala se ostaviti trag, ali nažalost, nije uspjela. Hrvatska borkinja je proteklog vikenda izgubila od Juliane Miller jednoglasnom odlukom sudaca.

Foto: Privatni album

Bio joj je to treći poraz u četiri meča, već tada je bilo jasno kako će teško dobiti novi ugovor, a sada je to postalo i službeno. Maknuli su je s rostera pa to znači kako više nije članica najjače borilačke organizacije na svijetu.

No, ne bi trebala imati poteškoća u pronalasku novog angažmana. Prije UFC-a je bila jedna od najboljih u francuskoj organizaciji Ares. Imala je stopostotni učinak od četiri pobjede pa je za očekivati kako bi je uskoro mogli vidjeti u njihovom oktogonu. UFC je tako ostao bez prve Hrvatice u povijesti, a našu čast nastavlja braniti Ivan Erslan.