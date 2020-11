Hrvatica u poplavi: Ne, baš nitko nam nije ponudio pomoć, morali smo se snalaziti sami!

Budući da je hotel u kojem sam smještena malo udaljen, ne vidim poplavljene ceste, ali nekima se ne može proći jer su previše oštećene, kazala nam je hrvatska tenisačica Oleksandra Olijnikova koja se nalazi u poplavljenim područjima u Grčkoj

<p>Izgledalo je kao u nekom filmu katastrofe. Bujice vode slijevale su se ulicama noseći automobile i sve drugo što je bilo na njima i uz njih tjerajući ljude pod krovove. Kiša je poplavila Grčku, posebno Maliju, Hersonissos i Heraklion gdje se baš u ovo krivo vrijeme zateklo i dvoje hrvatskih sportaša, tenisačica <strong>Oleksandra Olijnikova (19)</strong> i tenisač <strong>Duje Ajduković (19).</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplave u Grčkoj</strong></p><p>- Bojala sam se u utorak izaći jer su ceste i zgrade oštećene još od nedavnog potresa. Auti plivaju ulicama. Bojim se da me jedan slučajno ne poklopi - govorila je Sashka još jučer kada je doslovno ostala zarobljena u hotelu bez tople vode i struje.</p><p>Dan kasnije stanje je ipak bolje. No i dalje daleko od dobrog. Pogotovo za sportaše koji su došli boriti se s protivnicima na terenu, a ne s poplavama.</p><p>- Sada je manje-više sve u redu iako smo se svi snalazili kako smo znali jer nitko nam nije ponudio pomoć. Uspjeli smo nekako otići do trgovine po potrepštine. Budući da je hotel u kojem sam smještena malo udaljen, ne vidim poplavljene ceste, ali nekima se ne može proći jer su previše oštećene.</p><p>Premda se nije činilo realno, ovotjedni turnir čak bi se mogao i odigrati.</p><p>- Voda je dosta oštetila terene, ali neki su OK pa kada se osuše, vjerojatno ćemo igrati - rekla je Sashka koja u prvom kolu prvog od tri uzastopna turnira u Heraklionu (15.000 dolara) treba igrati protiv Rumunjke Craciun.</p><p>Jedan od naših čitatelja koji je također bio usred poplave otkrio je da takva nije bila u zadnja tri desetljeća...</p><p>- Još ništa ne znamo, hoće li biti kakve pomoći izvana, ali se čini kao da će s time pričekati da se vrijeme smiri. Stanodavac mi je rekao da se ovako nešto nije dogodilo u 30 godina od kada je on ovdje - rekao je.</p>