Obavijesti

Sport

Komentari 1
BRAVO!

Hrvatica Veronika Vilk brončana na SP-u u hrvanju do 23 godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
24sata placeholder

Veronika Vilk blistala u Novom Sadu! Osvojila je broncu na SP-u do 23 godine, pobijedivši Turkinju Sari 8-0. Mlada hrvačica nastavlja nizati uspjehe

Hrvatska hrvačica, 19-godišnja Veronika Vilk osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 72 kilograma na Svjetskom prvenstvu do 23 godine koje se održava u Novom Sadu.

Mlada Slatinjanka je u svom prvom nastupu tehničkom superiornošću nadvisila Kazahstanku Šamšijabanu Tastanbek, da bi u četvrtfinalu svladala i Kanađanku Vianne Elizabeth Rouleau što ju je odvelo u borbu za odličja.

U polufinalu je uvjerljivo bolja od Vilk bila Amerikanka Dolores Robinson koja ju je svladala tehničkom superiornošću, no Vilk je u četvrtak smogla snage za novu pobjedu koja joj je osigurala broncu, ona je sa 8-0 bila bolja od Turkinje Haticenur Sari.

- Zadovoljna sam rezultatom. Prvo sam dobila Kazahstanku sa 12-1, potom sam 'tuširala' Kanađanku, u polufinalu sam imala nesretni poraz od Amerikanke, da bi u borbi za broncu bila uvjerljiva protiv Turkinje. Zahvalila bih obitelji i trenerima na podršci - kazala je Vilk nakon još jednog uspjeha.

Prije dvije godine Vilk je u Istanbulu osvojila naslov svjetske prvakinje do 17 godina u kategoriji do 69 kilograma.

Uz Vilk, broncu je osvojila i Japanka Mahiro Yoshitake, dok je do zlata stigla Kirgistanka Nurzat Nurtajeva koja je u finalu bila bolja od Amerikanke Dolores Robinson sa 11-10. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025