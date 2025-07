Hrvatice bez poraza prošle skupinu Svjetskog prvenstva! Za četvrtfinale protiv velesile

Pet od pet za pet. Hrvatske odbojkašice osvojile su skupinu Svjetskog prvenstva U-19 u Osijeku sa stopostotnim učinkom. U petoj utakmici Hrvatska je pobijedila i Tajland 3-2 (19-25, 25-17, 25-19, 20-25, 15-8), u utakmici u kojoj se ipak više pogledavalo prema onome što donosi utorak, odnosno utakmicu osmine finala.

Unatoč tome, izbornica Svetlana Ilić nije htjela rotirati ekipu, a djevojke su još jednom pokazale kvalitetu u odlučujućim trenucima protiv borbenih Azijatkinja, koje su očekivano "nastradale" od hrvatskog bloka (18-2!).

Foto: FIVB

- Sretna sam zbog pobjede, jako. Došli smo na ovo Svjetsko prvenstvo pokazati što možemo. Mi smo U-19 reprezentacija i unaprijed ću odgovoriti svima koji su mi već postavili pitanje, zar nije bilo pametnije odmoriti prvu postavu pred osminu finala? Ali ja kažem da je ovo ekipa koja je spremna igrati i osminu finala, i to nakon ovih pet setova. Ne bih bila sportaš niti dobar učitelj kad bih ih učila nečemu drukčijem. One su premlade da bi se učile nekim kalkulacijama i matematikama. Mislim da ono što smo dosad napravile daje nam pravo vjerovati da u osmini finala možemo ostvariti ono što priželjkujemo i što smo si kao sportašice u duši zacrtale. Čestitam cijelom timu jer ovih dana nije bilo nimalo lako, ali to je naš život, to smo odabrale - rekla je izbornica.

Foto: FIVB

Hrvatska je protivnika saznala tek u večernjim satima, nakon raspleta u skupini C, u kojoj je Turska završila na četvrtome mjestu i bit će nam protivnik u utorak u Gradskom vrtu u 18.15 za plasman u četvrtfinale. Turska je ženska odbojkaška velesila, a prije dvije godine, u polufinalu Europskog prvenstva do 17 godina, u susretu ovih generacija slavila je Turska.