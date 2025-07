Hrvatice ruše sve pred sobom! Pobijedile i treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu u Osijeku

Četiri seta, a dva sata i 15 minuta borbe. Još jednu dramatičnu utakmicu odigrale su hrvatske odbojkašice na Svjetskom prvenstvu do 19 godina u Osijeku i još jednom ispale pobjednice. Za tri od tri Hrvatska je svladala i Kanadu 3-1, a čak tri seta od četiri otišla su u "produžetak", zadnji do 68 poena (25:19, 30:28, 25:27, 35:33)!

Moglo je sve kraće i mirnije trajati, Hrvatska je u trećem setu imala 24-22, no Kanađanke su se vratile i prijetile petim setom, no tada je naša ekipa spasila nekoliko set-lopti i privela meč kraju. Jedina loša vijest jest ozljeda Lane Francetić.

Foto: FIVB

- Užasno teška utakmica, energetski i emotivno… Nadam se samo da je Lana Francetić u redu i da ćemo je imati do kraja Svjetskog prvenstva. Ova je pobjeda dvostruko vrjednija jer ju je ostvario tim. Jako sam ponosna na njih. Čestitam Kanadi koja je odigrala sjajnu utakmicu, u jednom trenutku pronašle su ritam i bilo je izuzetno teško taktički igrati protiv njih. No ono što me najviše veseli, jest da smo postale ekipa koja ne odustaje ni kada je najteže. Čestitke još jednom od srca i hvala svima na ovoj utakmici. Mislim da smo pokazale zašto vjerujemo u sebe.

Foto: FIVB

Hrvatska je već potvrdila prolazak u drugi krug, no sad je cilj to napraviti bez poraza, s prvoga mjesta. Subota je dan odmora, a u nedjelju Hrvatsku u Gradskom vrtu od 18.15 očekuje Egipat, koji ima pobjedu i dva poraza. Dođite svakako pogledati ove sjajne cure.