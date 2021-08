U posljednjih deset godina Hrvatska je četiri puta slavila protiv Švicarske prije ovog meča, a naše su odbojšakice stigle i do pete pobjede.. Izbornik hrvatske reprezentacije Daniele Santarelli izveo je na teren očekivani sastav: na poziciji organizatorice igre Klara Perić, kapetanica Samanta Fabris kao korektorica, Matea Ikić i Laura Miloš primačko-pucački par te Božana Butigan, koja je na današnji dan proslavila 21. rođendan i Beta Dumančić kao srednje blokerice.

Na poziciji libera igrala je Rene Sain, a tijekom susreta još je kao taktička izmjena jedino ulazila primačica-pucačica Lucija Mlinar. Početak utakmice protekao je u svojevrsnom ispitivanju snaga, s dosta respekta jedne ekipe prema drugoj. Igralo se u tom prvom setu dosta u grču na obje strane, ruke su još bile malo "vezane", tako da se niti jedna ekipa nije uspjela značajnije rezultatski odlijepiti. Hrvatska je vodila cijelim tijekom seta, ali ne više od dva poena razlike.

Tek je nakon as servisa Matee Ikić Hrvatska otišla na +3 (18-15). Švicarska je još pokušavala održavati korak, no na kraju je set završio sa 25-20 u korist Hrvatske. I na krilima tog prvog seta ušla je Hrvatska u nastavak susreta, povela u drugom setu s 3-0, imala i 16-10 te 19-12, do konačnih 25-19 i vodstva od 2-0 u setovima.

U trećem su setu Švicarke krenule puno agresivnije, što je rezultiralo njihovim prvim vodstvom u susretu, a kod zaostatka 8-12 hrvatski izbornik morao je po prvi puta zatražiti 'time-out'. Taj je potez urodio plodom jer se igra Hrvatske stabilizirala, palo je nekoliko poena u nizu pa je potom švicarska izbornica Johanna Van Hintum morala tražiti minutu odmora kod vodstva Hrvatske od 17-15. No, bez većeg uspjeha, Hrvatice su sakupljale poen za poenom, do konačnih 25:21 i glatke pobjede od 3-0.

Laura Miloš sa 18 poena bila je najučinkovitija u redovima Hrvatske, a nakon susreta je rekla:

- Cijelu večer nisam mogla spavati od uzbuđenja. Ovo je prvo Europsko prvenstvo za mene, prva utakmica. Pobjeda nam je bila jako važna te sam presretna što smo upravo pobjedom započeli ovaj turnir. Fokusirane smo na protivnika koji nam idući dolazi, jer idemo iz utakmice u utakmicu.

- Ova pobjeda bila nam je vrlo važna. Sretne smo da smo uspjele ući mirno u utakmicu. Bila je prisutna velika euforija i adrenalin budući da igramo kod kuće. Lijepo je igrati kod kuće. Žao nam je što je dvorana prazna. Sada nakon pobjede možemo lakše, opuštenije i sigurnije igrati - izjavila je Beta Dumančić, a hrvatski izbornik Daniele Santarelli je dodao:

- Prvi meč nikad nije lagan. Svi su nervozni stoga nismo znali što nas očekuje tijekom ovoga meča. Naša igra nije bila najbolja, ali u pojedinim trenucima imali smo zaista dobre akcije. Neke situacije još uvijek možemo korigirati, iako nemamo puno vremena. Ovo je bio dobar početak, pokazali smo dobru igru, iako u prvom setu nismo imali jaku obranu i blokade.

U sastavu Švicarske nastupa Korina Perkovac, kći proslavljenog hrvatskog rukometnog olimpijca Gorana Perkovca, a nakon susreta je izjavila:

- Hrvatska je prejaka ekipa za nas, igraju brzo i mi to ne možemo još pratiti. Svoju priliku za pobjedama tražit ćemo u drugim susretima, prije svega protiv Bjelorusije

Upravo će Bjelorusija biti sljedeći suparnik hrvatskim odbojkašicama, a taj je susret na rasporedu u subotu, ponovno s početkom u 17 sati.