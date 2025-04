Hrvatice izgubile četvrtu u nizu i ispale u niži rang. Gračan: Bit će nam sad jednostavnije i lakše

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija doživjela je i četvrti poraz u skupini B4 Lige nacije, izgubivši na stadionu u zagrebačkom naselju Rudeš od reprezentacije Albanije s 1-2 (1-1). To im je deveta utakmica zaredom bez pobjede.

- Bez obzira na poraze koje smo sad imali, mislim da ne treba tražiti preveliki alibi. Mislim da su cure htjele i željele i bile su motivirane, ali nije išlo. Treba čestitati Albaniji, to je ekipa koja ima dobre igračice. Puno su iskusniji od nas, vidjeli ste to i sami. A onda kad se dogode ovakvi golovi kao što su se nama dogodi, onda je vrlo teško očekivati jedan pozitivan rezultat - rekao je izbornik Nenad Gračan, prenosi HNS.

Njegove izabranice povele u golom Ivane Slipčević u 11. minuti. Albanke su izjednačile u 32. minuti pogotkom Fortese Berishe. Ista je igračica imala značajnu ulogu kod pobjedničkog gola za svoju reprezentaciju, jer je nakon njenog ubačaja u 71. minuti hrvatska kapetanica Leonarda Balog nesretno loptu skrenula u vlastitu mrežu.

Stvorile su nakon tog gola hrvatske reprezentativke nekoliko situacija za izjednačujući pogodak, kojem je najbliža bila Maja Joščak u 75. minuti, kad je iz slobodnog udarca uzdrmala prečku. U 79. minuti je Ivana Rudelić iz dobre situacije pucala preko gola, a u 81. minuti je udarac Ane Marije Marković gostujuća vratarica Antigona Hyska obranila.

Zagreb: Kvalifikacije za SP 2027., Hrvatska - Albanija | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- I prvo poluvrijeme kad smo dobili onaj prvi gol, to su bile greške u nizu, tako da sve su to stvari koje se događaju. Mi smo već navikli na to sve skupa, ali bitno je naglasiti da je bilo 12 igračica 2004. i mlađe godište. Za njih je dobro da se privikavaju na ovakav nogomet. Drukčije je to nego naša liga, puno je to čvršće i drukčije u svakom smislu. Mislim da će to svima dobro doći da u budućnosti napravimo iskorak mada smo ga napravili jer ovo je već treća godina, treći ciklus da smo u B grupi. Mislim da je to vrlo zahtjevno i vrlo teško za njih. K tome, nedostajalo nam je puno igračica i sigurno da je onda puno teže ostvariti rezultat

Ovim porazom Hrvatska je i matematički izgubila izglede za ostanak u B Ligi nacija, jer dva kola prije kraja drži zadnje mjesto u skupini bez ijednog boda. Vodeća Ukrajina ima 10 bodova, a Češka i Albanija ih imaju po šest.

- Nemamo mi tu puno promjena u kadru, 30-35 igračica koje vrtimo. Dolaze mlade igračice iz U-19 i to na neki način i želimo, a možda i odlaskom u grupu C bude jednostavnije i lakše njima s obzirom na kvalitetu tih reprezentacija da steknu još bolje samopouzdanje, da bude malo i jednostavnije u samoj igri što se toga tiče. Kroz sve te utakmice i da se dignemo i pokušamo opet vratiti u B grupu, to je realno. Rumunjska, Slovenija, Slovačka, sve su to reprezentacije od kojih smo mi gubili i koje su došle u C ligu i vratile se natrag, kao i Albanija koja se vratila. To je vrlo agresivna i dobra reprezentacija - zaključio je Gračan.

Do kraja natjecanja u ovoj sezoni Lige nacija hrvatskim nogometašicama su ostaje još dvije utakmice: 30. svibnja će gostovati u Češkoj, a 3. lipnja će ugostiti Ukrajinu.