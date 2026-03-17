DOUBLE DOUBLE VUKOŠE

Hrvatice razbile Makedonke i s prvog mjesta idu u drugi krug

Piše HINA,
Hrvatske košarkašice razbile Makedoniju 91-53! Zellous briljirala s 18 poena, a mlada Vukoša zadivila s 15. Dominacija Hrvatske u kvalifikacijama za EP 2027 ne prestaje

Admiral

U utakmici posljednjeg, šestog kola skupine F prvog kruga kvalifikacija za Europsko prvenstvo, košarkašice Hrvatske su u Skoplju pobijedile Sjevernu Makedoniju s uvjerljivih 91-53 (21-6, 24-19, 24-11, 22-17).

Prije nastupa ovog utorka Hrvatska je već osigurala prolaz u drugi krug kvalifikacija, ali je unatoč tome na uvjerljivi i pobjednički način zaokružila nastup u skupini. Utakmica je praktički bila riješena već nakon prve četvrtine u kojoj je Hrvatska stekla 15 poena prednosti. U uvodnih deset minuta domaća ekipa je postigla samo šest poena.

U sastavu Hrvatske najbolja je bila Shavonte Zellous s 18 poena, osam skokova i četiri asistencije. Mlada, 17-godišnja Olivia Vukoša je ubacila 15 poena uz deset skokova, dok je Andrijana Cvitković dodala 13 poena uz sedam skokova. U domaćoj ekipi Milica Nikolikj je ubacila 16 poena uz pet asistencija i tri skoka. Na kraju su na vrhu ljestvice Hrvatska i Grčka s omjerom 4-2, dok je Danska skupila tri pobjede i tri poraza.

Drugi krug kvalifikacija igrat će 24 reprezentacije, 17 ekipa iz prvog kruga te sedam iz kvalifikacijskih turnira za Svjetsko prvenstvo 2026., a to su Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Španjolska i Turska.

U drugom će krugu reprezentacije ždrijebom biti podijeljene u šest skupina po četiri ekipe. Igrat će se u kvalifikacijskim prozorima u studenom 2026. i veljači 2027., pri čemu će svaki ciklus ponovno sadržavati po tri natjecateljska dana. Po dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će plasman na Europsko prvenstvo 2027., uz četiri reprezentacije koje su kao domaćini već izravno kvalificirane, a to su Belgija, Finska, Litva i Švedska.

Kvalifikacije za EP, skupina F (6. kolo):

Sjeverna Makedonija - Hrvatska 53-91

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

