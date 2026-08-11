Hrvatska atletičarka srušila osobni rekord i ušla u polufinale

Hrvatska atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 m na Europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu

Vuković je u utorak u kvalifikacijama istrčala osobni rekord 1:58.38 i zauzela ukupno sedmo mjesto. Najbrža je bila Britanka Keely Hodkinson s vremenom 1:57.28. Polufinale je na rasporedu sutra s početkom u 14.10 sati.

Dodajmo da je Vuković nedavno na 800 metara po prvi put istrčala ispod 2 minute. I s 1:59:05 srušila 54 godine star rekord svog kluba – Dinamo Zrinjevca i time postavila drugi najbolji hrvatski rezultat svih vremena.

Sada je na europskoj smotri još popravila rezultat.