Vuković nedavno na 800 metara po prvi put istrčala ispod dvije minute, odnosno s 1:59:05 srušila je 54 godine star rekord svog kluba
EUROPSKO PRVENSTVO
Hrvatska atletičarka srušila osobni rekord i ušla u polufinale
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Hrvatska atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 m na Europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu
Vuković je u utorak u kvalifikacijama istrčala osobni rekord 1:58.38 i zauzela ukupno sedmo mjesto. Najbrža je bila Britanka Keely Hodkinson s vremenom 1:57.28. Polufinale je na rasporedu sutra s početkom u 14.10 sati.
Dodajmo da je Vuković nedavno na 800 metara po prvi put istrčala ispod 2 minute. I s 1:59:05 srušila 54 godine star rekord svog kluba – Dinamo Zrinjevca i time postavila drugi najbolji hrvatski rezultat svih vremena.
Sada je na europskoj smotri još popravila rezultat.
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