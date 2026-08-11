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EUROPSKO PRVENSTVO

Hrvatska atletičarka srušila osobni rekord i ušla u polufinale

Piše HINA,
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Hrvatska atletičarka srušila osobni rekord i ušla u polufinale
Foto: Marcel ter Bals/DeFodi Images/DE
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Vuković nedavno na 800 metara po prvi put istrčala ispod dvije minute, odnosno s 1:59:05 srušila je 54 godine star rekord svog kluba

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Hrvatska atletičarka Nina Vuković plasirala se u polufinale na 800 m na Europskom prvenstvu koje se održava u Birminghamu

Vuković je u utorak u kvalifikacijama istrčala osobni rekord 1:58.38 i zauzela ukupno sedmo mjesto. Najbrža je bila Britanka Keely Hodkinson s vremenom 1:57.28. Polufinale je na rasporedu sutra s početkom  u 14.10 sati.  

Dodajmo da je Vuković nedavno na 800 metara po prvi put istrčala ispod 2 minute. I s 1:59:05 srušila 54 godine star rekord svog kluba – Dinamo Zrinjevca i time postavila drugi najbolji hrvatski rezultat svih vremena. 

Sada je na europskoj smotri još popravila rezultat. 

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