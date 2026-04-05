Hrvatska braća bez NCAA finala

Sveučilišna košarkaša momčad Illinois, za koju nastupaju hrvatska braća Zvonimir i Tomislav Ivišić, poražena je u polufinalu američkog NCAA prvenstva pred 70.000 gledatelja u Indianapolisu od Connecticuta 71-62.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Konstukcija koša pala na igrača KK Splita | Video: HKS/YouTube

Ilinois je ostao bez šansi za naslov u završnici, a Tomislav Ivišić je ubacio 16 koševa i imao 7 skokova, dok je njegov brat blizanac Zvonimir ostao bez koševa u šest minuta na terenu. Za sveučilište Illinois inače nastupa i treći Hrvat - Omišanin Toni Bilić, ali on nije imao pravo nastupa.

Foto: Robert Deutsch

Brucoš Keaton Wagler imao je 20 poena i osam skokova te je predvodio Illinois, koji se vratio na Final Four prvi put otkako je izgubio od Sjeverne Karoline u finalu 2005. godine. Connecticut traži svoj sedmi naslov i treći pod vodstvom trenera Dana Hurleyja, koji je vodio Huskyje do NCAA naslova 2023. i 2024. godine.

Foto: Robert Deutsch

Michigan je dominirao nad Sveučilištem Arizona 91-73 u drugom polufinalu na stadionu Lucas Oil, domu Indianapolis Coltsa iz NFL-a. Centar Aday Mara, igrač treće godine, postigao je 26 poena i imao devet skokova, a Michigan je povećao vodstvo na dvoznamenkasti broj bodova manje od šest minuta prije kraja utakmice.

Foto: James Lang

Koa Peat je sa 16 poena i 11 skokova predvodio Arizonu, koja je na poluvremenu zaostajala 32-48. Zvijezda Michigana Yaxel Lendeborg postigao je 11 poena u samo 14 minuta na terenu zbog ozljeda koljena i gležnja. Finalna utakmica NCAA lige igra se u utorak.