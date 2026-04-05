Obavijesti

Sport

Komentari 1
TAKO BLIZU, A TAKO DALEKO

Hrvatska braća bez NCAA finala

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Hrvatska braća Ivišić nisu uspjela dovesti Illinois do finala NCAA-a. Connecticut je slavio 71-62, a Michigan dobio Arizonu 91-73. Finale će se igrati u utorak

Admiral

Sveučilišna košarkaša momčad Illinois, za koju nastupaju hrvatska braća Zvonimir i Tomislav Ivišić, poražena je u polufinalu američkog NCAA prvenstva pred 70.000 gledatelja u Indianapolisu od Connecticuta 71-62. 

Ilinois je ostao bez šansi za naslov u završnici, a Tomislav Ivišić je ubacio 16 koševa i imao 7 skokova, dok je njegov brat blizanac Zvonimir ostao bez koševa u šest minuta na terenu. Za sveučilište Illinois inače nastupa i treći Hrvat - Omišanin Toni Bilić, ali on nije imao pravo nastupa. 

Brucoš Keaton Wagler imao je 20 poena i osam skokova te je predvodio Illinois, koji se vratio na Final Four prvi put otkako je izgubio od Sjeverne Karoline u finalu 2005. godine. Connecticut traži svoj sedmi naslov i treći pod vodstvom trenera Dana Hurleyja, koji je vodio Huskyje do NCAA naslova 2023. i 2024. godine.

Michigan je dominirao nad Sveučilištem Arizona 91-73 u drugom polufinalu na stadionu Lucas Oil, domu Indianapolis Coltsa iz NFL-a. Centar Aday Mara, igrač treće godine, postigao je 26 poena i imao devet skokova, a Michigan je povećao vodstvo na dvoznamenkasti broj bodova manje od šest minuta prije kraja utakmice.

Koa Peat je sa 16 poena i 11 skokova predvodio Arizonu, koja je na poluvremenu zaostajala 32-48. Zvijezda Michigana Yaxel Lendeborg postigao je 11 poena u samo 14 minuta na terenu zbog ozljeda koljena i gležnja. Finalna utakmica NCAA lige igra se u utorak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026