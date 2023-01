Hrvatska će danas doznati protivnika u polufinalu Lige nacija: Evo gdje gledati ždrijeb

Liga nacija nije bila baš najomiljenije natjecanje izborniku Zlatku Daliću i našim reprezentativcima. Pretrpjeli su jedne od najtežih poraza u povijesti (Španjolska 6-0, Portugal 4-1), a u lipnju prošle godine su nakon teške i naporne sezone bili primorani igrati četiri utakmice u 10 dana. Nije ni čudo.

Uz to, u prošlom izdanju jedva smo ostali u elitnoj skupini, no konačno je i nama svanulo sunce u Ligi nacija, natjecanju koje je omraženo mnogima, za neke izmišljeno i besmisleno, ali sada imamo priliku boriti se za trofej! Hoće li i to promijeniti mišljenje kod navijača?

Hrvatska je još u rujnu prošle godine osvojila prvo mjesto u svojoj skupini ispred Danske, Francuske i Austrije te izborila završnicu Lige nacija. Malo je sve palo u zaborav nakon bronce na Svjetskom prvenstvu, no sjajan nastup u Katru još malo podignuo je euforiju oko reprezentacije koja će, ne sumnjamo, biti na vrhuncu i u lipnju.

Foto: LEE SMITH

Italija, Španjolska, Hrvatska i domaćin Nizozemska sudionici su Final Foura Lige nacija koji se igra od 14. do 18. lipnja u Rotterdamu i Enschedeu, a 'vatreni' će na ždrijebu danas od 11 sati saznati koja im reprezentacija stoji na putu do finala i gdje će igrati prvu utakmicu. Prijenos iz Nyona možete pratiti na Sport Klubu 1.

Ono što je poznato prije samog izvlačenja jest da će domaćin Nizozemska svoje polufinale igrati u Rotterdamu 14. lipnja (De Kuip), a drugi najveći nizozemski grad ugostit će i finale. Drugi polufinalni susret i utakmica za treće mjesto igra se na stadionu De Grolsch Veste u Enschedeu, gradu u blizini granice s Njemačkom.

Foto: CARL RECINE

Hrvatska će biti debitant u završnici, a Luki Modriću će ovo biti možda i zadnji nastupi za reprezentaciju i posljednja prilika da se domogne trofeja.

