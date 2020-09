Hrvatska će imati pobjednika US Opena! I Pavić ušao u finale

Davne 1970. Nikola Pilić osvojio je US Open u konkurenciji muških parova, a Hrvatska će ove godine prekinuti 50-godišnju sušu u toj konkurenciji. Nikola Mektić protiv Mate Pavića

<p>Hrvatska će nakon točno pola stoljeća imati pobjednika US Opena u konkurenciji muških parova! Mate Pavić (27) je sa svojim partnerom <strong>Brunom Soaresom</strong> (38) pobijedio Jean-Juliena Rojera i Horiu Tecaua 6-4, 7-5 nakon sat i pol igre u Flushing Meadowsu.</p><p>Ranije se u finale plasirao <strong>Nikola Mektić</strong> (31) s Nizozemcem <strong>Wesleyem Koolhofom</strong> (31) pobijedivši Rama i Salisburyja 7-6(3), 6-4.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pavić i Mektić igraju s djecom</strong></p><p>Pavić je do finala došao jednim breakom u prvom setu nakon kojega je s partnerom spasio set-loptu kod zaostatka 5-4 u drugom. Izgubljeni break odmah su vratili pa oduzeli protivnicima još jednom servis za veliku pobjedu.</p><p>- Dali su nam prvi gem u meču, iskoristili smo poklon i osvojili set. A ključ su bila četiri gema u drugom setu u kojima smo im dvaput uzeli servis i pobijedili smo - rekao je Pavić nakon meča.</p><p>- Iznimno smo sretni, u finalu želimo biti i taj meč želimo igrati. Igrali smo sjajan meč, oni su sevirali jako dobro i nisu nam davali puno šanse. Ali vratili smo se u drugom setu, odigrali četiri sjajna gema i sad smo tu - rekao je Soares i komentirao ugođaj bez publike:</p><p>- Da, nema navijača, ali ako pogledate okolo, sve je to svejedno Grand Slam. Ovo je luda, čudna godina, ali u finalu smo i želimo osvojiti trofej.</p><p>Posljednji Hrvat koji je osvojio US Open u muškom paru bio je legendarni <strong>Nikola Pilić</strong> (81) davne 1970. Partner mu je bio Francuz <strong>Pierre Barthès</strong>.</p><p>Paviću je ovo četvrti finale Grand Slama u ovoj konkurenciji, osvojio je Australiju 2018. i izgubio Wimbledon 2017. i Roland Garros 2018., sve s Austrijancem <strong>Oliverom Marachom</strong>. Mektić još nikad nije igrao finale u muškom paru.</p><p>Na kraju će na tronu definitivno biti Hrvat. Pobjednik će s partnerom podijeliti <strong>400.000 dolara</strong>, a poraženi 240.000. Pobjednik u pojedinačnoj konkurenciji, za usporedbu, osvaja čak <strong>tri milijuna dolara</strong>.</p>