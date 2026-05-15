Obavijesti

Sport

Komentari 0
BELGIJA I SLOVENIJA

HNS objavio cijene ulaznica za utakmice 'vatrenih' prije SP-a. Najjeftinija će stajati 25 eura

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
HNS objavio cijene ulaznica za utakmice 'vatrenih' prije SP-a. Najjeftinija će stajati 25 eura
KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Belgije u 3. kolu Svjetskog prvenstva u Katru | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

HNS je objavio kako prodaja ulaznica za utakmice na Rujevici i u Varaždinu kreće 18. svibnja u 13 sati

Admiral

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se 25. svibnja pa kreće s pripremama za Svjetsko prvenstvo, a naši igrači odigrat će i dvije prijateljske utakmice, protiv Belgije 2. lipnja na Rujevici i generalku pred Mundijal protiv Slovenije 7. lipnja u Varaždinu. HNS je tim povodom objavio kako će prodaja ulaznica krenuti 18. svibnja u 13 sati na njihovom portalu te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama. 

Pokretanje videa...

Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju 03:41
Toni Fruk najavio reprezentativnu akciju | Video: Josip Tolić/24sata

Cijene za utakmicu protiv Belgije u pretprodaji, koja će trajati do 1. lipnja, iznosit će:

  • Zapad (Z6) 50 €
  • Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 45 €
  • Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 40 €
  • Istok sredina (I2, I3, I4) 40 €
  • Istok (I1, I5) 35 €
  • Sjever/Jug 25 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (2. lipnja) putem interneta bit će: 

  • Zapad (Z6) 55 €
  • Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 50 €
  • Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 45 €
  • Istok sredina (I2, I3, I4) 45 €
  • Istok (I1, I5) 40 €
  • Sjever/Jug 30 €
KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Belgije u 3. kolu Svjetskog prvenstva u Katru
KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Belgije u 3. kolu Svjetskog prvenstva u Katru | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska - Slovenija na Gradskom stadionu u Varaždinu iznosit će u pretprodaji:

  • Zapad: 50 €
  • Istok: 40 €
  • Jug: 20 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (7. lipnja) isključivo putem interneta:

  • Zapad: 55 €
  • Istok: 45 €
  • Jug: 25 €

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala
BURNA BRAKORAZVODNA PARNICA

FOTO Kako je kulminirao razvod Icardija i Wande: On je donio popis ljudi s kojima ga je varala

Brakorazvodna drama između Icardija i Wande Nare bila je prava medijska sapunica, u kojoj su se bivši supružnici međusobno optuživali za nevjeru i izdaju
FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?
NOVI PREOKRET

FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026