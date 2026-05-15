HNS je objavio kako prodaja ulaznica za utakmice na Rujevici i u Varaždinu kreće 18. svibnja u 13 sati
HNS objavio cijene ulaznica za utakmice 'vatrenih' prije SP-a. Najjeftinija će stajati 25 eura
Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se 25. svibnja pa kreće s pripremama za Svjetsko prvenstvo, a naši igrači odigrat će i dvije prijateljske utakmice, protiv Belgije 2. lipnja na Rujevici i generalku pred Mundijal protiv Slovenije 7. lipnja u Varaždinu. HNS je tim povodom objavio kako će prodaja ulaznica krenuti 18. svibnja u 13 sati na njihovom portalu te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama.
Pokretanje videa...
Cijene za utakmicu protiv Belgije u pretprodaji, koja će trajati do 1. lipnja, iznosit će:
- Zapad (Z6) 50 €
- Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 45 €
- Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 40 €
- Istok sredina (I2, I3, I4) 40 €
- Istok (I1, I5) 35 €
- Sjever/Jug 25 €
U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (2. lipnja) putem interneta bit će:
- Zapad (Z6) 55 €
- Zapad (Z3, Z4, Z7, Z8) 50 €
- Zapad (Z1, Z2, Z9, Z10) 45 €
- Istok sredina (I2, I3, I4) 45 €
- Istok (I1, I5) 40 €
- Sjever/Jug 30 €
Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska - Slovenija na Gradskom stadionu u Varaždinu iznosit će u pretprodaji:
- Zapad: 50 €
- Istok: 40 €
- Jug: 20 €
U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (7. lipnja) isključivo putem interneta:
- Zapad: 55 €
- Istok: 45 €
- Jug: 25 €
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+