Hrvatska će zbog Uefina pravila teško osigurati SP u listopadu

Iako "vatreni" u listopadu igraju dvije ključne utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., Uefin sustav rangiranja znači da ni s maksimalnim učinkom ne moraju nužno matematički potvrditi plasman.

Hrvatska u četvrtak gostuje kod Češke u Pragu, a tri dana kasnije dočekuje Gibraltar u Varaždinu. Pobjede u obje utakmice dovele bi je do 18 bodova iz šest susreta, uz uvjerljivu gol-razliku. No, Češka bi i dalje imala teoretsku šansu prestići Hrvatsku ako u nedjelju pobijedi Farske Otoke, a potom i Crnu Goru u studenom vrlo visokim rezultatom, a Hrvatska u studenom ostane bez bodova.

Za razliku od ranijih ciklusa, Uefa sada koristi gol-razliku kao prvi kriterij u slučaju izjednačenja bodova. Tek potom dolazi međusobni omjer, koji je dosad često bio presudan. To znači da Hrvatska ne može "zaključati" prvo mjesto čak ni ako pobijedi Češku drugi put jer Češkoj nakon toga ostaju još dvije utakmice. Ali bi to mogla, uz očekivani trijumf protiv Gibraltara u Varaždinu, ako Farski Otoci remiziraju ili pobijede Češku u nedjelju na svom terenu.

Češka je već odigrala pet utakmica i ima 12 bodova, dok Hrvatska ima 12 iz četiri susreta. Ako "vatreni" pobijede u Pragu u 100. utakmici Zlatka Dalića kao izbornika, Češka bi morala nadoknaditi razliku u bodovima i golovima u preostala dva kola, što je moguće, ali teško izvedivo.

Hrvatskoj bi, u slučaju pobjede nad Češkom i Gibraltarom tijekom ovog okupljanja, kao i očekuvani trijumf Češke na Farskim Otocima, u studenom bio dovoljan samo jedan bod da se i matematički dokopa prve pozicije, a prva prilika za to bila bi na Rujevici protiv Farskih Otoka 14. studenog. No samo je pobjede sve do kraja, neovisno o drugim rezultatima, drže na poziciji nositelja u ždrijebu Svjetskog prvenstva.

Raspored do kraja kvalifikacija za SP

9. listopada, Prag: Češka - Hrvatska (20.45)

(20.45) 9. listopada, Torshavn: Farski Otoci - Crna Gora (20.45)

12. listopada, Varaždin: Hrvatska - Gibraltar (20.45)

- Gibraltar (20.45) 12. listopada, Torshavn: Farski Otoci - Češka (20.45)

14. studenog, Rijeka: Hrvatska - Farski Otoci (20.45)

- Farski Otoci (20.45) 14. studenog, Gibraltar: Gibraltar - Crna Gora (20.45)

17. studenog, Podgorica: Crna Gora - Hrvatska (20.45)

(20.45) 17. studenog, Olomouc: Češka - Gibraltar (20.45)