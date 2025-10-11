Nakon osvojenog boda u Pragu, "vatreni" se nalaze na prvom mjestu skupine L i boljom gol razlikom od Češke. Gibraltar se nalazi na posljednjem mjestu skupine bez osvojenog boda i gol razlikom 2:17
Hrvatska dočekuje Gibraltar u Varaždinu: Evo gdje gledati
Hrvatska u nedjelju od 20:45 sati igra kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara. U posljednjoj utakmici "vatreni" su odigrali neriješeno protiv Češke (0-0), a protiv Gibraltara mogu pobjedom napraviti velik korak prema Mundijalu.
Hrvatska će u Varaždinu ugostiti Gibraltar kojeg je u kvalifikacijskoj utakmici u lipnju pobijedila 7-0 u gostima. Nakon osvojenog boda u Češkoj, "vatreni" se nalaze na prvom mjestu na tablici i boljom gol razlikom od Češke. Gibraltar se nalazi na posljednjem mjestu na tablici.
Luka Vušković napustio je kamp "vatrenih" i priključio se U-21 reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine.
Nakon utakmice s Gibraltarom, 'vatrene' čekaju još dvije utakmice protiv Farskih Otoka 14. studenog i Crne Gore tri dana kasnije.
Prijenos utakmice u Varaždinu bit će od 20:45 na Novoj TV.
