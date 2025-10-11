Obavijesti

Sport

Komentari 0
KVALIFIKACIJE ZA SP

Hrvatska dočekuje Gibraltar u Varaždinu: Evo gdje gledati

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska dočekuje Gibraltar u Varaždinu: Evo gdje gledati
6
Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Nakon osvojenog boda u Pragu, "vatreni" se nalaze na prvom mjestu skupine L i boljom gol razlikom od Češke. Gibraltar se nalazi na posljednjem mjestu skupine bez osvojenog boda i gol razlikom 2:17

Hrvatska u nedjelju od 20:45 sati igra kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Gibraltara. U posljednjoj utakmici "vatreni" su odigrali neriješeno protiv Češke (0-0), a protiv Gibraltara mogu pobjedom napraviti velik korak prema Mundijalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

Hrvatska će u Varaždinu ugostiti Gibraltar kojeg je u kvalifikacijskoj utakmici u lipnju pobijedila 7-0 u gostima. Nakon osvojenog boda u Češkoj, "vatreni" se nalaze na prvom mjestu na tablici i boljom gol razlikom od Češke. Gibraltar se nalazi na posljednjem mjestu na tablici. 

Luka Vušković napustio je kamp "vatrenih" i priključio se U-21 reprezentaciji koju čeka važan kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

Nakon utakmice s Gibraltarom, 'vatrene' čekaju još dvije utakmice protiv Farskih Otoka 14. studenog i Crne Gore tri dana kasnije.

Prijenos utakmice u Varaždinu bit će od 20:45 na Novoj TV. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire
VELIKI INTERVJU

Rakitić ekskluzivno za 24sata o Livaji, Hajduku, Laporti: Garcia je najbolji trener HNL-a, a i šire

Ivan je u prvom velikom intervjuu za domaće medije nakon kraja karijere otkrio kad je donio odluku o mirovini, kako je bivša zvijezda Barcelone reagirala na glasine o dolasku u Hajduk, kako ide biznis i život obitelji...
FOTO Tisuće ispratile Hattona: Uz kultni auto iz 'Mućki' lijes je dovezen na stadion Cityja...
'NARODNI PRVAK'

FOTO Tisuće ispratile Hattona: Uz kultni auto iz 'Mućki' lijes je dovezen na stadion Cityja...

U katedrali u Manchesteru održana je privatna služba kojoj su prisustvovali članovi obitelji te brojne poznate ličnosti, uključujući Furyja, glazbenika Lama Gallaghera te nogometnu legendu Rooneyja
FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici
SJEĆANJE NA LEGENDU

FOTO Od olimpijskog trona do zločina koji je šokirao Hrvatsku. Pomagao je čak i svome ubojici

Matija Ljubek, legendarni kanuist, osvojio je nevjerojatnih 300 medalja u karijeri. Njegov život tragično je prekinut na današnji dan 2000. kada ga je šogor ubio hicima iz puške, pred očima sina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025