JOŠ JEDNO ODLIČJE

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko osvojila zlato na GP-u u Kini

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Europsko prvenstvo u judu, žene -70kg, Lara Cvjetko - Szabina Gercsak | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cvjetko je u Kinu doputovala kao prva nositeljica turnira sa 5365 bodova na svjetskoj rang ljestvici, a u finalu kategorije -70kg susrela se s predstavnicom Madagaskara te potvrdila status najbolje na svijetu

Hrvatska džudašica Lara Cvjetko (JK „Solin“) osvojila je zlatnu medalju na IJF Grand Prixa koji se održava od 26. do 28. rujna u Qingdauu u Kini. Ovaj Grand Prix je ove godine okupio 200 džudaša i džudašica iz 26 različitih država, a osim Lare Cvjetko na njemu se natječe još četvoro natjecatelja iz Hrvatske.

Europsko prvenstvo u judu, žene -70kg, četvrtfinale, Lara Cvjetko - Ai Tsunoda Roustant
Europsko prvenstvo u judu, žene -70kg, četvrtfinale, Lara Cvjetko - Ai Tsunoda Roustant | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cvjetko je u Kinu doputovala kao prva nositeljica turnira sa 5365 bodova na svjetskoj rang ljestvici, a u finalu kategorije -70kg susrela se s predstavnicom Madagaskara Ainom Laurom Rasoanaivo Razafy kojoj je ovo bilo prvo finale na turneji. Rasoanaivo Razafy nije imala krize samopouzdanja suočiti se s našom iskusnom svjetskom osvajačicom medalja. Borila se žestoko, snažno napadala, ali to nije bilo dovoljno. Cvjetko je dobro kontrolirala cijelu borbu i izbjegavala sve moguće pogreške te u konačnici potvrdila status broja jedan.

- Imala sam četiri teške i zahtjevne borbe, pogotovo protiv Japanke od koje sam već izgubila dva puta. Osvojila sam novih 700 bodova na Svjetskoj rang ljestvici i uspjela sam potvrditi prvo mjesto na istoj, jako sam zadovoljna, iako ću sada gubiti neke bodove. Sretna sam da mogu zadržati tu poziciju za Grand Prix Zagreb koji mi je najbitnije natjecanje ove jeseni, pred domaćom publikom, nadam se da ću biti spremna i da će mi ova dva natjecanja prije dati vjetar u leđa - kazala je prva nositeljica svijeta i osvajačica zlata Lara Cvjetko.

IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2024., borba za broncu, žene -70kg, Kaillany Cardoso - Lara Cvjetko
IJF World Judo Tour Zagreb Grand Prix 2024., borba za broncu, žene -70kg, Kaillany Cardoso - Lara Cvjetko | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U jutarnjem djelu natjecanja, 24-godišnja Cvjetko je imala sjajan niz pobijedivši Kineskinju Song Hui Min, Slovenku Kaju Schuster te predstavnicu Japana Utanu Teradu.

Oduševljenje nije krio niti novi izbornik ženske reprezentacije Hrvatskog judo saveza 40-godišnji Splićanin Dragan Crnov.

- Odlične vijesti nakon svjetskog srebra, Lara je danas na Grand Prixu osvojila zlato, jako sam ponosan i sretan s njenim borbama. Ovo je bila odlična kontrola pred zagrebački Grand Prix koji nam je glavno natjecanje ove jeseni, a ujedno ću iskoristiti priliku da vas sve pozovem da podržite Hrvatsku reprezentaciju u Zagrebu - rekao je Crnov.

U istoj kategoriji danas je nastupila Karla Kulić (JK „Pujanke“ – Split), bolja od nje je bila Kineskinja Yingying Feng. U kategoriji do 63kg članica splitskih Pujanki Nina Simić upisala je pobjedu i dva poraza, bolja je bila protiv Kineskinje Shangyu Qiu, a izgubila je od Poljakinje Angelike Szymanske i Kineskinje Jun Li.

Prvog dana natjecanja na tatami je izašla i Ana Viktorija Puljiz, bolja od nje bila je Kineskinja Hyon A Kim. Sutra se bori Helena Vuković (JK „Solin“) koju u prvom kolu očekuje bolju iz dvoboja Kineskinje Ye Liang i Tajvanke Ling Fang Chang.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
