Obavijesti

Sport

Komentari 0
EP U FUTSALU

Hrvatska reprezentacija gluhih pobijedila Tursku i uzela broncu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska reprezentacija gluhih pobijedila Tursku i uzela broncu
Split: Futsal reprezentacija gluhih 4. na svijetu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvatska futsalska reprezentacija gluhih osvojila je broncu na EP-u u Poreču. Uvjerljivo su svladali Tursku 6-2 golovima Lalića, Vukića i braće Jakovljević osigurali prvu medalju za Hrvatsku na ovom natjecanju

Hrvatska futsalska reprezentacija gluhih osvojila je brončanu medalju na 7. Europskom prvenstvu u futsalu za gluhe u Poreču nakon što je u utakmici za treće mjesto uvjerljivo svladala Tursku sa 6-2. Prva je to medalja za hrvatsku reprezentaciju na europskim prvenstvima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije 01:26
Split: Futsal reprezentacija gluhih 4. na svijetu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hrvatska je bolje otvorila susret, a do vodstva je stigla u 9. minuti, kada je Anton Lalić zabio za 1-0. Turska je uspjela izjednačiti u 16. minuti preko Serifa Memeta, no hrvatska reprezentacija odgovorila je prije odlaska na odmor, u 19. minuti ponovno je pogodio Lalić.

U nastavku je Hrvatska pojačala ritam i potpuno prelomila utakmicu. Mirko Vukić povisio je na 3-1, potom je Mario Jakovljević povećao na 4-1, da bi Vukić svojim drugim pogotkom zabio za 5-1. Turska je uspjela smanjiti na 5-2, a strijelac je bio Fatih Kaya, no završnu riječ imala je Hrvatska. Josip Jakovljević postavio je konačnih 6-2 i potvrdio veliko slavlje hrvatske reprezentacije.

- Ovo je veliko treće mjesto, iako ostaje žal što nije prvo. Prije svega želio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli u velikom broju i pružili nam veliku podršku, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji te cijeloj Hrvatskoj koja nas je pratila i podržavala. Vidimo se na sljedećem natjecanju," bit ćemo još bolji, kazao je vratar Ilija Perak.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026