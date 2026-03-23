Hrvatska reprezentacija gluhih pobijedila Tursku i uzela broncu

Hrvatska futsalska reprezentacija gluhih osvojila je brončanu medalju na 7. Europskom prvenstvu u futsalu za gluhe u Poreču nakon što je u utakmici za treće mjesto uvjerljivo svladala Tursku sa 6-2. Prva je to medalja za hrvatsku reprezentaciju na europskim prvenstvima.

Dubrovnik: Svečani doček Marka Kuraje, brončanog reprezentativca hrvatske futsal reprezentacije

Hrvatska je bolje otvorila susret, a do vodstva je stigla u 9. minuti, kada je Anton Lalić zabio za 1-0. Turska je uspjela izjednačiti u 16. minuti preko Serifa Memeta, no hrvatska reprezentacija odgovorila je prije odlaska na odmor, u 19. minuti ponovno je pogodio Lalić.

U nastavku je Hrvatska pojačala ritam i potpuno prelomila utakmicu. Mirko Vukić povisio je na 3-1, potom je Mario Jakovljević povećao na 4-1, da bi Vukić svojim drugim pogotkom zabio za 5-1. Turska je uspjela smanjiti na 5-2, a strijelac je bio Fatih Kaya, no završnu riječ imala je Hrvatska. Josip Jakovljević postavio je konačnih 6-2 i potvrdio veliko slavlje hrvatske reprezentacije.

- Ovo je veliko treće mjesto, iako ostaje žal što nije prvo. Prije svega želio bih se zahvaliti svim navijačima koji su došli u velikom broju i pružili nam veliku podršku, kao i svima koji su sudjelovali u organizaciji te cijeloj Hrvatskoj koja nas je pratila i podržavala. Vidimo se na sljedećem natjecanju," bit ćemo još bolji, kazao je vratar Ilija Perak.