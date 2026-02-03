Hrvatska gimnastika zakoračila u najveću organizacijsku godinu

Hrvatska gimnastika zakoračila je u najveću organizacijsku godinu u svoju povijesti, čekaju je DOBRO World Cup u Osijeku te Europsko prvenstvo u Zagrebu. Za točno 65 dana Osijek će po 17. put otvoriti vrata DOBRO World Cupa (9.-12. travnja), jednog od najboljih natjecanja Svjetskog kupa u kalendaru Svjetske gimnastičke federacije.

Vrhunac godine slijedi u kolovozu – Europsko prvenstvo u Zagrebu, koje će okupiti najbolje seniore i juniorke u muškoj i ženskoj sportskoj gimnastici Starog kontinenta.



"Na početku smo 2026. godine koja je, u sportskom, natjecateljskom, ali i organizacijskom, veliki iskorak za Hrvatski gimnastički savez. U sportskom dijelu započeli smo kontrolne treninge reprezentacije za predstojeća natjecanja Svjetskih kupova, a do sada smo odradili tri izborna natjecanja", izjavio je Vladimir Mađarević, izbornik hrvatske reprezentacije i direktor DOBRO World Cupa Osijek.

Hrvatske gimnastičarke i gimnastičare ove godine očekuje 11 natjecanja Svjetskog kupa, zatim Svjetsko prvenstvo u Rotterdamu na jesen, a prije njega Europsko prvenstvo u Zagrebu te odmah potom i Mediteranske igre u Tarantu. Prvi turnir Svjetskog kupa starta za 16 dana u Cottbusu, slijede Baku, Antalya, Cairo, a onda Osijek i Doha.

"Osijek je s ovih pet preostalih turnira dio elitnog društva i po prvi put i kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo. Od nedavno svi sportaši moraju proći 'filter' da bi došli na SP, a jedan od 'filtera' su i nastupi na Svjetskim kupovima gdje se skupljaju bodovi. Četiri najbolja nastupa na 6 turnira računaju se za ukupni poredak u SK i kvalifikaciju za SP u Rotterdamu u 10. mjesecu", dodao je.

Stigle su i prve preliminarne prijave za osječki turnir.

"Zaprimili smo rekordan broj preliminarnih prijava – čak 58 zemalja. To značajno nadmašuje sve dosadašnje godine i potvrđuje da se Osijek, osim zbog kvalifikacijskog značaja, profilirao i kao jedna od najpoželjnijih stanica Svjetskog kupa",

Osijek će i ove godine biti domaćin niza promotivnih i zabavnih događanja, a ujedno će poslužiti i kao svojevrsna najava Europskog prvenstva, koje će se po prvi put održati u Hrvatskoj", nastavio je Mađarević.

"Europsko prvenstvo u Zagrebu povijesni je događaj za Republiku Hrvatsku i najviši rang natjecanja koji smo dosad organizirali. Ove godine EP je istovremeno seniorsko i juniorsko, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Dio smo zajedničke europske platforme bazičnih sportova - atletike, plivanja i gimnastike - u kojoj su domaćini još Birmingham i Pariz, s ciljem veće vidljivosti, gledanosti i marketinške vrijednosti", dodao je osvrnuvši se organizacijske pripreme u Osijeku koje su već u punom jeku.

"Osijek vrlo brzo čeka tradicionalni event "Najduža špaga na svijetu", koji sad već tradicionalno organiziramo u 7 hrvatskih gradova – Dubrovnik, Split, Zadar, Rijeka, Zagreb, Čakovec i Osijek i to na turistički najatraktivnijim lokacijama poput dubrovačkog Straduna. Sudionici se povezuju u gimnastičku špagu, mjerimo njezinu duljinu i svake godine pokušavamo srušiti prethodni rekord. Snimke iz zraka postaju snažna promotivna slika gimnastike, ali i prekrasna turistička razglednica Hrvatske", kazao je.

Publika je već odavno razmazila Osijek puneći svake godine Arenu Gradski vrt do vrha, a organizatori se i ove godine nadaju jednakom odazivu, posebice u finalne dane natjecanja – 11. i 12. travnja.

"Pozivamo sve ljubitelje sporta i gimnastike, građane cijele Hrvatske i šire da nam se pridruže 11. i 12. u Osijeku. Očekujemo jedan poseban spektakl sa svjetskim zvijezdama, olimpijskim pobjednicima i svjetskim prvacima koji će po prvi put biti dio velikih svjetskih kvalifikacija, ali i dio najave Europskog prvenstva u Zagrebu", poručio je Vladimir Mađarević.