Hrvatska ima europsko srebro! Veočić je hrabro pao u 2. rundi

Hrvatski boksački reprezentativac Gabrijel Veočić (22) osvojio je srebrnu medalju u poluteškoj kategoriji (do 80 kg) na Europskim igrama u Krakovu nakon što ga je u subotnjem finalu pobijedio 27-godišnji Ukrajinac Oleksandr Hižnjak prekidom u drugoj rundi.

Iskusnom Ukrajincu, bivšem europskom (2019.) i svjetskom prvaku (2019.) u srednjoj kategoriji (do 75 kg) te aktualnom olimpijskom doprvaku iz Tokija (2021.), ovo je drugo zlato na Europskim igrama. Prvo je osvojio prije četiri godine u Minsku, kad se još borio u srednjoj kategoriji.

Hižnjak je od početnog gonga nametnuo iznimno jak tempo, ne dopuštajući Veočiću da se razmaše. Pokušao je hrvatski boksač i izmicanjem i kretanjem po ringu, ulazio je i u izmjene udaraca, ali je Hižnjak u svojim napadima bio vrlo brz i precizan. Tako je prvi put uzdrmao 22-godišnjeg Brođanina pred kraj prve runde pa je sudac u ringu brojao hrvatskom reprezentativcu.

Foto: sasa miljevic

Kako se prva runda približavala kraju, udarci ukrajinskog boksača su gubili na razornosti, ali je u drugoj rundi Hižnjak ponovno svom snagom krenuo na Veočića. Koliko god je umio i mogao hrvatski boksač se branio, ali ga je sredinom druge runde suparnik još jednom uzdrmao. Sudac je ponovno posegnuo za brojanjem, a onda odlučio prekinuti borbu.

Bez obzira na poraz u finalu, Gabrijel Veočić je na ovim Europskim igrama pokazao svoj potencijal i ostvario najbolji rezultat hrvatskih boksača na ovom natjecanju, postavši prvi koji je došao do borbe za zlato.

Veočić treći hrvatski sportaš na OI u Parizu

Gabrijel je treći hrvatski sportaš koji je izborio Igre u Parizu idućega ljeta, nakon maratonki Bojane Bjeljac i Matee Parlov Koštro.

Uzor je Roy Jones Junior

Boksački uzor mu je Roy Jones Junior. Kojeg je nedavno i upoznao.

- On je bio prvak u srednjoj i supersrednjoj kategoriji, gledao sam puno njegovih mečeva i motiviralo me to. Da, ima puno dobrih boksača, ali njegov je stil baš imao utjecaja na mene. Vidio sam ga na Svjetskom prvenstvu u Beogradu (gdje je Veočić došao do četvrtfinala, nap. a.) gdje je bio gost. U nekoliko navrata sam sjedio blizu njega, fotografirali smo se skupa, ali bila je gužva, svi su mu htjeli prići pa nisam uspio razgovarati s njim. Ne zna da mi je uzor, ali saznat će ubrzo, haha.

Kada će u profi vode?

- Nakon Olimpijskih igara 2024. ili čak 2028. jer i kao profesionalac mogu na OI ako imam manje od 15 profi mečeva.