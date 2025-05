Hrvatska ima novu generaciju sjajnih atletičara! 'Bacat ću na Hanžeku, pa idem na maturalac'

Sandra Elkasević, Filip Pravdica, Sara Kolak... Samo su neka od etabliranih hrvatskih imena u svjetskoj atletici, a ove će subote nastupiti na jubilarnom, 75. Memorijalu Borisa Hanžekovića u Zagrebu. Očekivanja su velika i svi se nadaju kako će Hrvatska slaviti sjajne rezultate na Mladosti, baš kao i prošle godine.

Zagrebački je miting zlatne klase i drugi po rangu World Athleticsa iza natjecanja Dijamantne lige. Stoga, velika se prilika nazire mladim hrvatskim atletičarima, poput Jane Koščak, Roka Farkaša i Vite Barbić, koji su dio mlade, sjajne generacije hrvatskih atletičara čiji najbolji dani tek dolaze!

Zagreb: Dodijeljene stipendije najperspektivnijim hrvatskim atletičarkama i atletičarima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vita Barbić

Hrvatska može biti itekako ponosna na "kraljicu diska", Sandru Elkasević, koja bi mogla dobiti i svoju nasljednicu jer Vita Barbić (17) ostvaruje fantastične rezultate u bacačkim disciplinama u uzrastu juniora!

Lani je Vita osvojila zlato u bacanju koplja na Europskom mlađejuniorskom prvenstvu i broncu u bacanju diska. Ove je godine demonstrirala sjajnu formu na međunarodnom mitingu Dinamo-Zrinjevac, bacila je koplje 57,12 metara i time popravila osobni rekord za više od metra! Sjajna uvertira za Hanžeka, a s nama se složila i Vita...

- Iako je tek početak sezone, zasad se sve čini dobro, nemam ozljeda i vrlo sam uzbuđena za nastup pred domaćom publikom na jednom od mojih najdražih mitinga. Posebno protiv tako žestoke konkurencije, jedva čekam sudjelovati u ovom velikom događaju - rekla je Barbić za 24sata, pa se osvrnula na fantastičan hitac na Maksimiru...

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Nisam bacala od rujna, doslovno skoro od Hanžeka do Hanžeka (prošlogodišnje izdanje održalo se u rujnu, op. a.), na treninzima nikad ne bacam punom snagom, tako da je mi je taj rezultat bio iznenađenje. Ali mislim da i dalje imam puno prostora za napredak. Mogu li bolje na Hanžeku? Dat ću sve od sebe, neću davati obećanja unaprijed, ali pokušat ću.

Vita je svjetska klasa u svojem uzrastu i jedna od glavnih favoritkinja za zlato na Europskom juniorskom prvenstvu koje će se u kolovozu (7.-10.) održati u Finskoj

- Nikad ne očekujem medalje i dobre rezultate. Kako bi rekao moj trener (Ante Pavković, op.a..) uspjeh se jednostavno dogodi kada sve radite kako treba. Na meni je da radim i da se trudim, a onda će doći i rezultati.

U NSK otvorena izložba "Neizbrisiv trag u svjetskoj atletici - Boris Hanžeković memorijal" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako joj je tek 17 godina, Viti u subotu neće biti prvi nastup na Hanžekovićevom memorijalu, skuplja vrijedno iskustvo u konkurenciji seniora, dok među vršnjacima - rastura!

- Ova seniorska natjecanja koristim kao važne lekcije i priliku da nešto naučim, sve će mi to tek kasnije biti prioritet, sad je najbitnije da što više učim. Daju li mi stariji savjete? Ne dijelimo ih previše jer svaki trener ima neki svoj način rada i mi sportaši ne želimo se miješati u to, ali svakako imam velike primjere poput Sandre Elkasević i Sare Kolak, one su mi velika podrška i od njih puno mogu naučiti. Povremeno bih srela Sandru tijekom priprema u Medulinu, pa bih tada imala i priliku vidjeti kako takva velika sportašica radi, trenira i priprema se.

Vita pohađa treći razred srednje škole i za nju novi termin zagrebačkog mitinga (prebačen s rujna na svibanj) možda i nije idealan, s obzirom na to da traju posljednji tjedni nastave uoči ljetnih praznika. Ipak, Vita uspješno usklađuje svoje obaveze na nekoliko frontova.

- I dalje idem u srednju školu, treći sam razred, taman mi završava školska godina i imam puno posla oko toga. Ići ću na maturalac u Barcelonu, bit ćemo pet dana, nadam se da će biti odlično! Već sam bila u tom gradu i jedva se čekam vratiti, možda ću se jednog dana tamo i natjecati... A kad se vratim, onda je potpuni fokus na Europsko prvenstvo! Puno mi znači podrška mojeg trenera koji me potiče da imam normalan život i ne žrtvujem stvari koje se događaju jednom u životu - rekla je Barbić.

Zagreb: 74. memorijal Borisa Hanžekovića, bacanje koplja, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

A osim atletike, obožava rukomet i zimus je iz zagrebačke Arene pratila veliku pobjedu Hrvatske protiv Francuske na Svjetskom prvenstvu.

- Uvijek pratim hrvatsku reprezentaciju, u bilo kojem sportu, a najviše pratim rukomet. Gledala sam polufinale Svjetskog rukometnog prvenstva u Areni Zagreb između Hrvatske i Francuske, to mi je bio nevjerojatni doživljaj. Volim pratiti sve sportove, svi su u mojoj obitelji nešto trenirali, otac mi se bavio košarkom, a majka odbojkom.... Tetak mi je rukometni sudac i svi smo sportski tipovi. Rukomet mi je najzanimljiviji i najdinamičniji, pa mi je baš sjeo.

Zanimljivo, Vita je i vrsna umjetnica!

- Pored sporta i škole ne ostaje mi puno vremena, ali obožavam crtati, to mi donosi mir i opusti me pored svih obaveza. Nekako se nadam da bih kasnije u životu mogla biti dizajnerica, to bi mi bilo sjajno zanimanje. Volim gledati filmove, družiti se s obitelji i prijateljima...Najdraži film? Odlični su mi bili kandidati za ovogodišnjeg Oscara - zaključila je talentirana Vita Barbić.

Eva Barbarić

Razgovarali smo i s Evom Barbarić (16), koja je također zabljesnula prošlo ljeto na Europskom prvenstvo za mlađe juniore (U-18) u Banskoj Bystrici, osvojivši srebro u utrci 400 metara prepone. Eva se ove godine neće natjecati na Hanžeku jer nema B grupe za njezinu disciplinu, ali svakako je samo pitanje vremena kada ćemo i nju gledati na Mladosti...

- Velika mi je čast što sam na neki način dio ovog natjecanja. Izložba je predivna i toliko mi je drago da sam dio toga te da se moja medalja nalazi uz sva ova velika imena. Nekako zvuči nestvarno! Tu je i Sandrin dres, neki dijelovi opreme, toliko svjetskih i europskih medalja... Toliko je toga ostvarilo da izgleda nezamislivo! - rekla nam je Eva, čija je medalja izložena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu pored mnogih drugih atletskih memorabilija.

U NSK otvorena izložba "Neizbrisiv trag u svjetskoj atletici - Boris Hanžeković memorijal" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Čekaju me velika natjecanja ovo ljeto, najbitniji mi je Europski olimpijski festival za mlade. Konkretni cilj? Htjela bih što bolje rezultate, ali ne volim imati velika očekivanja. Ne želim taj pritisak. Imala sam već nekoliko natjecanja, dobro sam otvorila sezonu i zadovoljna sam. Još uvijek nisam u top formi jer su mi i dalje intenzivni treninzi, ali sve je ide po planu. Ozljede? Ne mogu ništa reći. Nikad nisam imala veliku ozljedu i nadam se da će tako ostati.

A kako se odlučila baš za atletiku?

- Roditelji su mi se rekreativno bavili atletikom, jednog sam dana odustala od ritmičke gimnastike i počela se baviti atletikom. Odmah mi se svidjela, baš mi i ne idu sportovi s loptom, pronašla sam se u trčanju i skakanju, ali bacanje mi baš i ne ide dobro. Također, dugo sam se bavila rekreacijskim jahanjem na hipodromu, to mi je ispušni ventil. Htjela sam imati i svojeg konja... Ali atletika je prevagnula u mojem životu.

Zagreb: Dodijeljene stipendije najperspektivnijim hrvatskim atletičarkama i atletičarima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Eva pohađa drugi razred srednje škole i ispred nje je još nekoliko godina prije tranzicije u konkurenciju seniora. Ipak, ne razmišlja o odlasku iz Hrvatske zbog sportske karijere.

- Idem u sportsku gimnaziju u Zagrebu i zaista paze na nas. Ne mogu se žaliti, u školi ima puno dobrih sportaša. Jesam li najbrža? Žestoka je konkurencija u ovoj školi, haha! Pohađam drugi razred srednje škole, nažalost nisam još išla na školski izlet, nezgodno mi je preskočiti neke treninge i natjecanja, a za sport se ponekad morate žrtvovati. Spremna sam na to. Fakultet? To ovisi o tome kako će se razvijati moja sportska karijera. Ono što znam jest da ne želim ići iz Hrvatske, ovdje mi je zaista lijepo - zaključila je.

Jan Ferina

Sjajnim hicem na prošlogodišnjem EP-u do 18 godina istaknuo se i Jan Ferina (18), osvojio je broncu s 19,19 metara, iako je to, priznao nam je i sam Jan, daleko od njegovog potencijala.

Ferinu nismo vidjeli u memorijalu Ivana Ivančića u četvrtak, ali za koju bi godinu tamo mogao voditi glavnu riječ!

- Nisam još na toj, svjetskoj, razini. Nadam se da ću se u narednim godinama natjecati na Hanžeku, svake ga godine gledam - rekao nam je Ferina pa otkrio kako se uopće počeo baviti atletikom...

- Otišao sam na školsko natjecanje u atletici, imao dobar rezultat, prišao mi je trener i pozvao me na trening, i eto! Prošle sam godine osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu. Čak sam očekivao i bolji rezultat od toga. Na EP-u sam bacio 19,04 metara, a par mjeseci prije sam bacio 20,20 metara. Ali zadovoljan sam i trećim mjestom.

Zagreb: Dodijeljene stipendije najperspektivnijim hrvatskim atletičarkama i atletičarima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jan je prije dvije godine promijenio tehniku bacanja, a ta je promjena urodila plodom.

- Već sam ispunio normu za EP, ali će biti izazovnije nego lani jer će se prva i druga godina juniora zajedno natjecati. Treninzi? Najviše radim na tehnici, prije nekoliko godina sam prešao s kružne na linearnu tehniku bacanja. Važna je i snaga, tako da sam često u teretani.

Trenirao je i momčadske sportove, ali kaže kako voli ovisiti sam o sebi.

- Trenirao sam rukomet i hokej na ledu. Ali to mi nije bilo to... Puno mi bolje odgovara individualni sport jer ovisim samo o sebi. Nitko drugi ne utječe na moje rezultate i to mi se sviđa.

O srednjoj se školi više ne mora brinuti.

- Prošle sam godine završio elektrostrojarsku obrtničku školu u Zagrebu, ali nisam još počeo raditi, posvetio sam se sportskoj karijeri. Obično mi nije bilo teško uskladiti školske i sportske obaveze, jedino kada bih išao na praksu na kojoj bih bio do 17 sati, pa na treningu odu tri i pol sata...Nikad nisam požalio što sam završio školu za mehatroničara, ako mi sportska karijera neće ići u pravom smjeru, bit će mi drago baviti se s time.

Kada ne trenira, Jan vrijeme voli provoditi u društvu...

- Volim izaći s prijateljima na kavu, ali ne izlazim previše van. Obožavam igrati stolni tenis, pikado i biljar. Nogomet i košarka nikad mi nisu dobro išli, iskreno, niti ih gledam. Pratim rukomet, a igrice ne volim igrati. Nikad me nisu privlačile. Uvijek će mi biti draže vidjeti nekoga nego gledati u ekran. Odlazak na more? Jako rijetko, uvijek su tu neka natjecanja... - zaključio je Ferina.