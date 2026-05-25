BRAVO, PETRA

Hrvatska ima novu najbolju tenisačicu. Velik skok Marčinko

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Petra Marčinko osvaja Rabat i skače na 51. mjesto WTA ljestvice! Hrvatska teniska senzacija ostvarila najbolji ranking u karijeri. Ostale Hrvatice bilježe padove

Najbolja hrvatska tenisačica ovaj tjedan je Petra Marčinko koja je zahvaljujući osvajanju turnira u Rabatu skočila 25 mjesta na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada zauzima 51. poziciju, što joj je najbolji ranking u karijeri.

Antonia Ružić je pala tri mjesta do 64. pozicije, Donna Vekić dva mjesta do 72. pozicije. Pad su zabilježile i Tara Würth i Jana Fett. Würth se spustila sa 306. na 315. mjesto, a Fett sa 344. na 346.

Među prvih deset tenisačica nije bilo promjena. Prva je Bjeloruskinja Arina Sabalenka, druga je Kazahstanka Elena Ribakina, a treća je Poljakinja Iga Swiatek.

WTA ljestvica, 25. svibnja:

1.(1) Arina Sabalenka (Bje) 9.960 
2.(2) Elena Ribakina (Kaz) 8.313
3.(3) Iga Swiatek (Polj) 7.273
4.(4) Coco Gauff (SAD) 6.749
5.(5) Jessica Pegula (SAD) 6.286
6.(6) Amanda Anisimova (SAD) 5.958
7.(7) Elina Svitolina (Ukr) 4.315
8.(8) Mirra Andreeva (Rus) 4.181
9.(9) Victoria Mboko (Kan) 3.710
10.(10) Karolina Muchova (Češ) 3.318
...
51.(76) PETRA MARČINKO (HRV) 1.140    
64.(61) ANTONIA RUŽIĆ (HRV) 1.011    
72.(70) DONNA VEKIĆ (HRV) 933    
315.(306) TARA WÜRTH (HRV) 215    
346.(344) JANA FETT (HRV) 184

