'Hrvatska je bolja od Belgije, a Maroko bi sa mnom možda već imao dvije pobjede u skupini'

Foto: Katie Stratman

Španjolska mi je prvi favorit SP-a, a najviše me razočarala Srbija. Belgija? Puno si prigovaraju za vrijeme utakmice, čini mi se i da malo trče, ma nije to to, kaže nam Vaha, koji nam je potvrdio da su ga opljačkali

Pratim Svjetsko prvenstvo koliko stignem. Nije baš da sam pogledao sve utakmice na ovom turniru, ali sam ipak dosta toga pogledao. Po meni se očekivano igra dobar nogomet, a reprezentacije igraju sve otvorenije kako se bliži kraju grupne faze Svjetskog prvenstva, kaže nam Vahid Halilhodžić (70).