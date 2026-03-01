Obavijesti

Hrvatska je izgubila utakmicu, ali je dobila natrag košarku. I to je najveći plus ovih momaka

Piše Josip Tolić,
Hrvatska je izgubila utakmicu, ali je dobila natrag košarku. I to je najveći plus ovih momaka
NJEMAČKA - HRVATSKA 91-89 Dvostruki trijumf u tri dana nad svjetskim i europskim prvacima iskliznuo nam je iz ruku unatoč +10 tri i pol minute do kraja. Pa ipak, uz ovakav pristup SP ne bi smio biti upitan

Bonn je bio važna točka u povijesti Njemačke, grad koji je bio krucijalan na putu postkomunističkog ujedinjenja. A na vremenskoj crti hrvatske košarkaške reprezentacije mogao je biti prekretnica na putu povratka na Svjetsko prvenstvo koje čeka još od Španjolske 2014. Za pobjedu je ipak, unatoč vodstvu od 15 razlike u trećoj i 10 razlike tri i pol minute prije kraja, nedostajalo jako, jako malo. Svjetski i europski prvak revanširao se za poraz u Zagrebu i nakon produžetka pobijedio 91-89 pa obje momčadi u nastavak kvalifikacija idu s omjerom 3-1, ali Hrvatska s boljim međusobnim omjerom ako to bude odlučivalo na koncu kvalifikacija.

