Hrvatska je izgubila utakmicu, ali je dobila natrag košarku. I to je najveći plus ovih momaka

Bonn je bio važna točka u povijesti Njemačke, grad koji je bio krucijalan na putu postkomunističkog ujedinjenja. A na vremenskoj crti hrvatske košarkaške reprezentacije mogao je biti prekretnica na putu povratka na Svjetsko prvenstvo koje čeka još od Španjolske 2014. Za pobjedu je ipak, unatoč vodstvu od 15 razlike u trećoj i 10 razlike tri i pol minute prije kraja, nedostajalo jako, jako malo. Svjetski i europski prvak revanširao se za poraz u Zagrebu i nakon produžetka pobijedio 91-89 pa obje momčadi u nastavak kvalifikacija idu s omjerom 3-1, ali Hrvatska s boljim međusobnim omjerom ako to bude odlučivalo na koncu kvalifikacija.

