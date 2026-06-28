Hrvatska je rušila Brazil, Italiju, Francusku i druge velikane, ali Portugal nam je 'crna mačka'

Nakon što je Hrvatska pobijedila Ganu, morala je pričekati dvoboj Kolumbije i Portugala kako bi saznala protivnika u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Remi te dvije reprezentacije značio je da će "vatreni" igrati protiv Portugala koji je ne kraju završio kao drugi u skupini. Portugal na ovom SP-u ne igra najbolje, ali povijest nam govori da će ovo biti iznimno teška utakmica.

Naime, Hrvatska nikad nije pobijedila Portugal u službenim utakmicama! Od 10 ukupnih susreta, "vatreni" su Portugalce pobijedili samo jednom i to u prijateljskom ogledu 8. lipnja 2024. godine. Tada je Hrvatska u Lisabonu slavila 2-1, a golove su zabijali Luka Modrić iz penala te Ante Budimir, dok je za Portugal zabio prerano preminuli Diogo Jota.

Portugal je 'tukao' Hrvatsku na svim velikim natjecanjima. Na Euru 1996. u grupnoj fazi bilo je 3-0 za Portugal. Zatim smo izgubili dvije prijateljske utakmice (2005. 2-0 i 2013. 1-0), a onda je uslijedio onaj užasno bolan poraz u osmini finala Europskog prvenstva 2016. u Francuskoj. Portugalci su golom Quaresme u 117. prošli dalje i tada se popeli na vrh Europe.

Nakon toga stigao je remi u prijateljskom susretu, a onda dva poraza u grupnoj fazi Lige nacija 2020. godine (4-1 i 3-2). Spomenuta pobjeda u prijateljskoj bila je nakon toga, a u grupnoj fazi Ligi nacija 2024. Hrvatska je prvo izgubila 2-1, a zatim je došao remi 1-1.

Split: Portugal u Ligi nacija pobijedio Hrvatsku u zadnjoj minuti rezultatom 3:2 | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Zanimljiv je podatak da je Portugal jedina reprezentacija koja je osvojila Svjetsko ili Europsko prvenstvo, a da ga Hrvatska nikad nije pobijedila. "Vatreni" su kroz povijest u službenim utakmicama i na velikim natjecanjima rušili Brazil (na penale u Katru), Argentinu (pobjeda u prijateljskoj 3-2 i povijesna pobjeda 3-0 na SP-u 2018.), Njemačku (3-0 na SP-u 1998. i 2-1 na Euru 2008.), Francusku (dva puta u Ligi nacija, 1-0 i 2-0), Italiju (kvalifikacije za Euro 1996. 2-1, SP 2002. 2-1 i jedna prijateljska), Nizozemska (SP 1998. 2-1 i Liga nacija 4-2).

Portugal nam je tako ostao "crna mačka" i vrijeme je da ta tradicija dođe kraju. Hrvatska se diže u formi, a posebno je motivirana da se osveti za poraz 2016., te nas očekuje pravi spektakl.