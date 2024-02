Hrvatska je samo jednom u povijesti izgubila od Francuske

Nekoliko stranica mogli bismo ispisati o rivalstvu Hrvatske i Francuske u rukometu, a bilo bi i brdo materijala o onom na zelenom travnjaku. A tko je mogao i zamisliti da je u nastanku još jedno, ono u vaterpolu?!

Hrvatska i Francuska danas će se od 15.30 susresti u polufinalu Svjetskog prvenstva u Dohi. Dok su Barakude više-manje očekivano pobijedile Srbiju, Francuzi su priredili senzaciju za pamćenje srušivši Mađare (11-10) i prvi put u povijesti izborili plasman među najbolje četiri reprezentacije na SP-u.

Francuzi su nas tek jednom pobijedili

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Barakude su 22 puta igrale protiv Francuza i izgubile tek jednom. Sjećamo se jako dobro Olimpijskih igara u Rio de Janeiru, gdje su nas u zadnjem kolu skupine pobijedili 9-8. Nije nam baš na ponos, ali u toj utakmici angažman nije bio kakav bi trebao biti.

Bio je to, pak, samo bljesak, uzrokovan ponajprije hrvatskim pristupom, pa i ponešto poželjnijim ždrijebom u slučaju poraza. Nije nam to poremetilo planove, dogurali smo do finala i na kraju izgubili od Srbije.

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Posljednji put susreli smo se prije pet tjedana u Dubrovniku u 2. kolu Eura, naši vaterpolisti slavili su 12-7, a pobjeda je mogla biti i uvjerljivija. Pobijedili smo ih i na Euru u Splitu u rujnu 2022. godine, kada smo osvojili zlato.

Ono što su oni nama radili u nogometu, to mi njima radimo u vaterpolu, uz još veću dominaciju pa bi sve osim pobjede Hrvatske bilo ogromna senzacija. Ipak, itekako smo svjesni što su napravili Mađarima, kao i izbornik Ivica Tucak koji je najavio ozbiljan pristup. A kako uopće drugačije i razmišljati uoči borbe za finale?

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Francuzi su godinama bili među nižim rangom reprezentacija, kako su odjednom pri vrhu? Želja im je bila da budu konkurentni na Olimpijskim igrama u Parizu pa su prije nekoliko godina započeli s velikim ulaganjem u vaterpolo, a to se odnosi na mlade igrače, strane stručnjake, infrastrukturu i uvjete. Jedan od onih koji je preporodio tamošnji vaterpolo je i hrvatski stručnjak Vjekoslav Kobešćak koji je u francuskoj reprezentaciji pomoćni trener na papiru, ali je u stvarnosti puno više od toga.

Bez obzira na ogroman napredak, vjerujemo da će Barakude danas oko 16.30 proslaviti plasman u četvrto finale SP-a!