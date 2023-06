Hrvatska je svjetska taekwondo sila! Ovo su naši istinski junaci

Uoči posljednjeg dana Svjetskog taekwondo prvenstva u Bakuu, Hrvatska se s ponosom može osvrnuti na protekli tjedan i reći: mi smo prvaci! Finalni dan donosi nam nastupe Nike Karabatić do 53 kilograma i Paška Božića iznad 87 kilograma pa broj medalja može biti još i veći, no to što su hrvatski predstavnici postigli... Malo koja zemlja se može pohvaliti ovakvim uspjesima.

Jer pretposljednji dan najveće svjetske taekwondo smotre Marko Golubić (22) slavio je u finalu kategorije do 74 kilograma, postao svjetski prvak i Hrvatskoj donio prvu mušku zlatnu medalju sa SP-a nakon 15 godina.

Golubić je do sada tri puta zapinjao u četvrtfinalima velikih natjecanja. Dva puta na Europskom prvenstvu i jednom na Svjetskom kada ga je lani pobijedio Stefan Takov. Golubić je upravo srpskog borca pobijedio u finalu u Bakuu i revanširao se.

Foto: HTS/Facebook

Na SP-u u Bakuu hrvatski taekwondoaši osvojili su ukupno pet medalja. Do Golubićeva zlata, odličja su ponijeli Lena Stojković (obranila svjetsko zlato), Ivan Šapina (srebro) te Matea Jelić i Bruna Duvančić (bronce), a svi su članovi splitskog Marjana. Golubić je jedini zagrebački taekwondoaš s medaljom kao član zagrebačkog Metalca.

Lena Stojković (21) je prije šest mjeseci u kategoriji do 46 kilograma uzela zlato na SP-u u Guadalajari koje je obranila u Bakuu. Također, dva puta uzastopno je osvojila i naslov europske prvakinje. U glavnom gradu Azerbejdžana s 2-1 pobijedila je Tajlanđanku Kamonchanok Seeken u finalu ostvarivši nestvaran pothvat. Dva svjetska zlata zaredom veliko su postignuće i san svakog sportaša.

Foto: HTS/Facebook

Ivan Šapina (23) prošle godine uzeo je zlato na Europskom prvenstvu i postao europski prvak, a ove je u dramatičnom finalu za dlaku izgubio od južnokorejskog predstavnika Kang Sang Hyuna. Šapina je prvenstvo završio sa srebrnom medaljom, svojom drugom svjetskom nakon bronce iz 2019. godine.

Foto: HTS/Facebook

Matea Jelić (25) ostvarila je uspjeh karijere kada je u kategoriji do 67 kilograma osvojila olimpijsko zlato u Tokiju, a zatim postala i europska prvakinja. Na SP-u u Bakuu uzela je brončanu medalju u kategoriji do 73 kilograma. Jelić je tako došla do četvrte sreće jer je dosad čak tri puta za dlaku ostajala bez medalje na svjetskim prvenstvima i u posljednjim trenucima četvrtfinalnih borbi u Mujuu 2017., Manchesteru 2019. i Guadalajari 2022. godine.

Foto: HTS/Facebook

Mlada Bruna Duvančić (18) osvojila je brončano odličje u kategoriji do 49 kilograma. U srijedu je vezala tri pobjede tijekom prijepodnevnog programa, no u polufinalu je bolja od Duvančić bila dvostruka olimpijska pobjednica i dvostruka svjetska prvakinja Panipak Wonghpattanakit s 2-1 u rundama. Duvančić je slavila u prvoj rundi u nastavku borbe Tajlanđanka joj nije ostavila puno prostora te je slavila, a hrvatska reprezentativka se morala zadovoljiti broncom.

Od prije ima brončano odličje na Europskom prvenstvu i srebro s taekwondo grand prixa.

Foto: HTS/Facebook

Mali smo, ali smo veliki. A za taekwondo s ponosom možemo reći da smo sila.