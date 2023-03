Hrvatska je treći put remizirala na otvaranju kvalifikacija. Evo kako je prolazila ranije...

Silni hvalospjevi na račun 'vatrenih', priče o sigurnoj pobjedi i lagano podcjenjivanje Walesa učinili su svoje. Kada god se Hrvatska uljuljka u neku komfornu zonu, dogodi se ovo. Neočekivani i neobjašnjivi kiks koji navede oblak sumnji. I nije prvi put.

Naši reprezentativci ne znaju drugačije od kidanja živaca, drame i borbe do samog kraja. Nešto na što su nas naviknuli posljednjih godina, posebno na svjetskim prvenstvima. Kada je podcijenjena, onako prkosna i snažna, pokaže borbeni gard i ne posustaje ni pred kim. Takva Hrvatska je najjača. A kada je favorit, kada se od nje očekuje najviše i postane lovina od strane drugih reprezentacija... E to je stanje u kojem se baš ne snalazimo najbolje.

I nije ovaj kiks nikakva tragedija. Hrvatska je dominirala cijelu utakmicu, stvarala šanse protiv Walesa koji je parkirao autobus u svoj šesnaesterac. I onda, dok je Zlatko Dalić izvadio Luku Modrića, a s tribina je sve glasnije odjekivalo 'večeras je naša fešta', Velšani su nam nekako ugurali loptu u mrežu. I jedine svoje šanse. Pa ne znaju ni oni sami kako.

Kvalifikacije su dugačke, tek je prvo kolo iza nas i uz sav respekt prema svima, Hrvatska je za koplje iznad svih. Pokazala je to i ova utakmica, bez obzira na bod. Prva dva mjesta vode na Europsko prvenstvo i vjerujemo da tu neće biti previše problema. Nadamo se da će 'vatreni' već protiv Turske pokazati da je ovo bio tek pad koncentracije.

Hrvatskoj su ovo osme kvalifikacije za Europsko prvenstvo, a četvrti put je zakašljucala na prvoj stepenici. Prvi put 5. rujna 1998. godine. Dok smo još živjeli u francuskom snu i brončanoj idili, Irska nas je nokautirala 2-0. Kvalifikacije smo završili na trećem mjestu iza Jugoslavije i Irske i ostali bez Eura. U prvim kolima smo dvaput remizirali. U rujnu 2002. godine s Estonijom bez bodova, ali to nas nije poremetilo. Na kraju smo osvojili drugo mjesto pa kroz play-off izborili Europsko prvenstvo u Portugalu gdje smo osvojili treće mjesto iza Engleske i Francuske.

Ni onaj remi iz rujna 2006. godine protiv Rusije (0-0) nije nam ništa naštetio. Suvereno smo pokorili konkurenciju, osvojili prvo mjesto ispred Rusije i Engleske te se plasirali na Europsko prvenstvo u Austriji i Švicarskoj. Bio nam je to i posljednji kiks do ovog poljudskog. Nadamo se da će i on ostati ono što su dva prethodna remija. Samo jedna nebitna utakmica.

Dvije svjetske bronce i jedna srebrna medalja napravili su za Hrvatsku više od nekih političara. Ujedinili su cijelu naciju, mnogi su zaboravili na svoje probleme i poletjeli na krilima euforije i nacionalnog boja. No, ta silna euforija i zanos kao da su ispraznili i naše reprezentativce. Slučajnost ili sad već polako pravilo, prosudite sami. Treći put nakon svjetske medalje, Hrvatska je kiksala. Irska nas je nakon bronce u Francuskoj 1998. godine pobijedila 2-0. Nakon ruske bajke 2018. godine izvukli smo remi s Portugalcima pa primili porciju od šest komada u Elcheu od Španjolske u prvom kolu Lige nacija. Sada se dogodio Wales.

Nadamo se tek prolazni kiks kojeg se nitko više neće sjećati za godinu dana kada budemo slavili plasman na Euro u Njemačkoj.

Hrvatska u prvom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo

