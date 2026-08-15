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BRAVO, DEČKI!

Hrvatska u finalu EP-a! Mlade 'barakude' srušile su Talijane

Piše HINA, Issa Kralj,
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Hrvatska u finalu EP-a! Mlade 'barakude' srušile su Talijane
Foto: Hrvatski vaterpolski savez
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Hrvatska će u borbu za prvaka Europe protiv Španjolske ići u nedjelju, a utakmica je na rasporedu u 19 sati.

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Hrvatska vaterpolska u-20 reprezentacija je u finalu Europskog prvenstva! Mlade 'barakude' u polufinale su razbile Italiju s uvjerljivih 19-11 i osigurali povratak kući s medaljom oko vrata. 

Hrvatsku će sutra u finalu čekati moćna Španjolska koja je u polufinalu pobijedila Crnu Goru 15-10. Ovo je nastavak fantastičnih uspjeha hrvatskog vaterpola, pogotovo u mlađim uzrastima jer ovo je već treći put  u niti dva mjeseca da se Hrvatska našla u finalu.

Izabranici Zorana Bajića su serijom od tri gola na polovici prve četvrtine poveli sa 4-1, a onda su novom serijom 3-0 u 10. minuti utakmice došli do prednosti 7-2. Od tog trenuta se Talijani nijednom nisu uspjeli približiti na manje od četiri gola zaostatka. 

Na poluvremenu je Hrvatska imala +5 (10-5), na kraju treće četvrtine je ta prednost narasla na sedam golova (14-7), a najveća razlika je iznosila devet pogodaka (17-8, 19-10).

Golman Nikola Batoš je u prve tri četvrtine imao pet obrana, što samo govori koliko je obrana bila savršena, pokretljiva. Talijani pak nisu znali kako se obraniti od Mare Šušića koji je zabio šest golova, ali i centra Viktora Tončinića koji je bio precizan četiri puta.

Hrvatska će u borbu za prvaka Europe protiv Španjolske ići u nedjelju, a utakmica je na rasporedu u 19 sati.

Podsjetimo, hrvatska U-16 reprezentacija na Svjetskom prvenstvu osvojila je zlatnu medalju, a onda su isti uspjeh ponovili i mladići do 18 godina. 

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