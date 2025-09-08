Obavijesti

Hrvatska juri prema Mundijalu: 'Vatreni' položili popravni ispit, a uz Luku večeras časti i - Jakić!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kristijan Jakić jedan je od najboljih pojedinaca rujanskog ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. I ne bi nikoga začudilo ako si je veznjak Augsburga u ove dvije utakmice izvadio vizu za Mundijal...

Hrvatska nastavlja dominirati kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, izabranici Zlatka Dalića stigli su i do četvrte pobjede u nizu svladavši Crnu Goru 4-0. Za novo slavlje "vatrenih" zabijali su Jakić, Kramarić, Majer i Perišić. Hrvatska je sad praktički na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026.

