Kristijan Jakić jedan je od najboljih pojedinaca rujanskog ciklusa kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. I ne bi nikoga začudilo ako si je veznjak Augsburga u ove dvije utakmice izvadio vizu za Mundijal...
Hrvatska juri prema Mundijalu: 'Vatreni' položili popravni ispit, a uz Luku večeras časti i - Jakić!
Hrvatska nastavlja dominirati kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, izabranici Zlatka Dalića stigli su i do četvrte pobjede u nizu svladavši Crnu Goru 4-0. Za novo slavlje "vatrenih" zabijali su Jakić, Kramarić, Majer i Perišić. Hrvatska je sad praktički na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026.
