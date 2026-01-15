Realno, mi se ne smijemo žaliti zbog ozljeda i izostanaka, na ždrijeb pogotovo, ali ždrijeb je dobar koliko si i sam, a to protiv Njemačke nismo bili, stoga polako...
NAJAVA EUROPSKOG PRVENSTVA PLUS+
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir
Čitanje članka: 2 min
Utakmicama Francuske i Češke u Oslu, odnosno Španjolske i Srbije u Herningu (obje u 18:00) danas počinje 17. Europsko prvenstvo u rukometu. Teško kod EHF-a i IHF-a više išta ide bez Skandinavaca, pa se i ovog siječnja igra kod njih. Danskoj i Norveškoj, nakon lanjskog SP-a, umjesto Hrvatske priključila se Švedska, koja jedina ima dva grada domaćina, Kristianstad i Malmö, u kojem će igrati i Hrvatska, počevši u subotu protiv Gruzije. Polufinala i finale bit će u Herningu.
