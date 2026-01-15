Obavijesti

Sport

Komentari 1
NAJAVA EUROPSKOG PRVENSTVA PLUS+

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir
Zagreb: Slavlje rukometaša Hrvatske nakon pobjede nad Francuskom i prolaska u finale Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Realno, mi se ne smijemo žaliti zbog ozljeda i izostanaka, na ždrijeb pogotovo, ali ždrijeb je dobar koliko si i sam, a to protiv Njemačke nismo bili, stoga polako...

Admiral

Utakmicama Francuske i Češke u Oslu, odnosno Španjolske i Srbije u Herningu (obje u 18:00) danas počinje 17. Europsko prvenstvo u rukometu. Teško kod EHF-a i IHF-a više išta ide bez Skandinavaca, pa se i ovog siječnja igra kod njih. Danskoj i Norveškoj, nakon lanjskog SP-a, umjesto Hrvatske priključila se Švedska, koja jedina ima dva grada domaćina, Kristianstad i Malmö, u kojem će igrati i Hrvatska, počevši u subotu protiv Gruzije. Polufinala i finale bit će u Herningu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Preokret oko Jagušića? Ipak ide u Bundesligu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice
SVE NA JEDNOM MJESTU

Poznati termini nastavka HNL prvenstva! Evo kad su utakmice

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad
OPET SU ZAJEDNO

FOTO Suigrač Baturine šokirao sve i pomirio se sa suprugom: To je bila najveća pogreška ikad

Alvaro Morata (33), europski nogometni prvak sa Španjolskom od ove je sezone suigrač Martinu Baturini u talijanskom Comua novu životnu etapu upotpunila je i lijepa obiteljska vijest, pomirba sa suprugom Alice Campello s kojom ima četvero djece. Vjenčali su se u lipnju 2017., a vijest o (privremenoj) rastavi došla je u ljeto 2024. nakon što su priznali da se često svađaju pred djecom, a ne zbog nevjere. No sad je sve to iza njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026