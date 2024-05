Hrvatska nakon 21 godine nema tenisača u svjetskih top 50!

Najbolji hrvatski tenisač Borna Ćorić pao je 21 mjesto na ATP ljestvici i sada zauzima 55. poziciju. Pad je ubilježio i Duje Ajduković, on se spustio sa 122. na 129. poziciju, ali i Borna Gojo, koji je pao sa 134. na 151. mjesto. Jedini je napredovao Dino Prižmić, on se popeo sa 190. na 185. pozicije.

Pokretanje videa... VIDEO Borna kao Goran: 152. igrač svijeta osvojio Masters, pomeo Tsitsipasa i ušao u povijest | Video: KanalRi

Kako je Ćorić ispao iz top 50, to je prvi put da ni jedan hrvatski tenisač nije među 50 najboljih još od travnja 2003., nakon više od 21 godine! Ćorić je prvi put izvan top 50 nakon kolovoza 2022., no tada je u društvu najboljih bio Marin Čilić. On je u top 50 ušao u lipnju 2008., a tada je među elitom bio Ivan Ljubičić.

U travnju 2003., prije nego što se probio Ljubičić, a kad su Ivanišević i Ančić ispali iz to 50, Hrvatska zadnji put nije imala tenisača u tom društvu.

Borna Ćorić na Davis Cupu | Foto: Mario Ćužić/HTS

Na vrhu nema promjena. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći Španjoalc Carlos Alcaraz. Među prvih deset je jedina promjena napredak Andreja Rubljova, koji je osvojio naslov na turniru u Madridu, što mu je donijelo napredak s osmog na šesto mjesto.

Melbourne: Marin ?ili? je pobijedio Rubljova, velikog favorita Australian Opena | Foto: Frank Molter/DPA

Najbolja hrvatska tenisačica Donna Vekić napredovala je jedno mjesto na WTA ljestvici, dok je Petra Martić pala čak 19 mjesta. Vekić tako zauzima 37. poziciju, a Martić je pala sa 62. na 81. poziciju. Jana Fett je skočila čak 22 mjesta i ovaj je tjedan 128. tenisačica svijeta. Napredak su ostvarile i Lucija Ćirić Bagarić i Lea Bošković. Čirić Bagarić se popela sa 202. na 185. mjesto, a Bošković sa 216. na 211.

Na vrhu nema promjena. Vodeća je Poljakinja Iga Swiatek, druga je Bjeloruskinja Arina Sabaljenka, a treća Amerikanka Coco Gauff.