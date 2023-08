Hrvatska protiv Ukrajine u polufinalu: Evo gdje gledati

Konačno je bio užitak gledati Hrvatsku. Bez stresa i Apaurina. Sve je teklo kao po loju, igrali smo sjajno u napadu i obrani, što dokazuje pregršt asistencija, laganih koševa i na koncu, plus 30 protiv Belgije i Švedske. No, dobili smo - momčad. To je upravo ono što nam je falilo svih ovih godina. Imali smo Bojana Bogdanovića koji je svakome mogao zabiti 20+, ali nismo imali kolektiv.

Josip Sesar udahnuo je novu energiju hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji i dao optimizam da se možemo pomaknuti s mrtve točke. Belgija, Švedska i Nizozemska nisu velesile i neko mjerilo, ali su itekako putokaz da se dobro radi na povratku tamo gdje pripadamo. A danas možemo doći još korak bliže.

Hrvatska po finale

Foto: Fiba

Hrvatska od 16 sati igra protiv Ukrajine polufinale pretkvalifikacija za OI. Prijenos je na MAXSport 1.

- Nemamo pravo nikoga podcijeniti. Moj stožer i ja gledamo korak po korak. Ukrajina je jako dobro odigrala ovaj turnir, s Turskom je bila u nekih desetak razlike, trebale su joj tek jedna do dvije lopte da se vrati u egal. Ima jako dobru koheziju u momčadi, no možda i malo smanjenu rotaciju obzirom da nedostaju dva NBA igrača koji su inače u sastavu. Međutim, jako su puno dobili na timskoj igri i tako i igraju. Neće biti lako, brzi su, slobodni u igri, slobodni su uzimati šuteve. Imaju dva-tri visoka igrača koji dominiraju ispod obruča i tu ćemo imati puno posla, pogotovo iz aspekta posljednje utakmice u kojoj smo imali problema u građenju defenzivnog skoka i na tome ćemo, među ostalim, raditi do utakmice - rekao je izbornik Josip Sesar.

Foto: Fiba

Hrvatska je favorit protiv Ukrajine i mnogi već razmišljaju o finalu s Turskom koja mora proći Švedsku, ali ne smijemo podcjenjivati Ukrajince. Bez obzira što su tu bez NBA igrača Alexa Lena i Svjatoslava Mihaljuka. Na ovome turniru mogli smo vidjeti kako će izgledati naša budućnost bez Bojana Bogdanovića. Dario Šarić je novi vođa, Ivica Zubac klasa koja radi razliku, a Jaleen Smith čini druge boljima. Ne zaboravimo ni sjajnog Marija Hezonju.

Foto: Fiba

- To su četiri ekstra talentirana igrača i zaista je užitak raditi s njima. To su dečki koji igraju na visokoj razini, a meni je bilo bitno smanjiti tu razliku u kvaliteti između onih igrača koji su tu od 5. srpnja i njih. Mislim da su kroz sustav koji pokušavamo uspostaviti svi dobro kliknuli i svi znaju svoju poziciju i na koji način trebaju igrati, a ta su četiri igrača dodatna kvaliteta i nositelji igre. Međutim, treba im dati kredita i reći da su oni napravili šest do sedam treninga prije dolaska na ovaj turnir i mi smo i s tim malim brojem zajedničkih treninga izgledali jako dobro. Ipak, kako sam već napomenuo, postoje i stvari na kojima treba poraditi i u obrambenom i u napadačkom dijelu, ali za to treba vremena - zaključio je Sesar.