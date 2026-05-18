Hrvatska reprezentacija prvi put bez dinamovaca na SP-u: Evo kad ih je bio rekordan broj...
Livakoviću krajem sezone istječe posudba i vraća se u Fener, a na pretpozivu su ostali Beljo i Stojković. Na SP-u 2022. Hrvatska je imala čak četvoricu iz Dinama, a jednom još i više...
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis igrača koji će putovati na predstojeće Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Odmah je otkrio karte i objavio kojih će 26 igrača voditi, a sedmorica su ostala na pretpozivu. Popis nije konačan, zato što do 1. lipnja do 23.59 sati može mijenjati, ali jasno je da promjena neće biti. Osim u slučaju ozljeda.