Hrvatska s Latvijom u Rijeci: Hoće li Dalić ispuniti obećanje?

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u lipnju čeka završnica Lige nacija u Amsterdamu. Protivnik je Nizozemska, a "vatrene" na toj utakmici očekuje brojna podrška. Nakon toga Hrvatsku u rujnu čeka nastavak Europskih kvalifikacija za Euro 2024. Hrvatska reprezentacija će 8. rujna ugostiti Latviju, a susret će biti odigran na Rujevici s početkom u 20.45. Tri dana kasnije, "vatreni" gostuju kod Armenije.

Hrvatska trenutno dijeli prvo mjesto na ljestvici s Walesom (po četiri boda), a na trećem mjestu je Turska koja ima tri boda. Na začelju ljestvice su bez osvojenih bodova Armenija i Latvija koje su odigrale po jednu utakmicu. Na Europsko prvenstvo kvalificirat će se prve dvije reprezentacije.

Hrvatska je do sada bez poraza na Rujevici. Reprezentacija je u Rijeci odigrala ukupno 18 utakmica (15 pobjeda, tri remija). Na Rujevici su "vatreni" u sedam utakmica pet puta pobijedili te dva puta remizirali, uz sjajnu gol-razliku 20:3.

Utakmica s Turskom je na rasporedu u listopadu, a taj susret trebao bi se igrati na novootvorenom Pampasu. Tako je ostala nepoznanica gdje će se igrati posljednja utakmica kvalifikacija. U studenom će protivnik biti Armenija. Izbornik Zlatko Dalić jednom prilikom izjavio je kako će Hrvatska odigrati jednu od kvalifikacijskih utakmica u Varaždinu.

- Uvijek je bitno mladost i iskustvo. Pred nama su kvalifikacije za EP u Njemačkoj, a to je kao da igramo doma. Za to živim i čekam. U lipnju je finale Lige nacija i tu zaista imamo nadati se pravom rezultatu. U rujnu igramo kvalifikacije za Europsko prvenstvo, napravit ću sve da tada igramo utakmicu u Varaždinu. Varaždin to zaslužuje, to je moj grad. Ja nisam rođen ovdje, ali ovaj grad mi je dao sve. Došao sam prije 30 godina i zahvalan sam na svemu. Iz Livna sam, ali sam i Varaždinec - izjavio je Dalić na dočeku u svom gradu nakon bronce u Katru.

Ako utakmica s Armenijom bude odlučujuća teško je za očekivati da će se igrati u Varaždinu. Ako Zlatko Dalić ipak ispuni obećanje i dovede reprezentaciju u Varaždin to bi bio prvi kvalifikacijski ciklus u kojem "vatreni" neće igrati na Maksimiru.

