Hrvatska se sramoti protiv Luksemburga i rasprodaje ugled. Netko mora odgovarati

Za početak, bili smo blagi. Jako blagi. Hrvatski nogometni savez već dugi niz godina razmišlja o budućnosti, ulaže u mlade talente, a onda - šok. Dok selekcija do 17 godina slavi odlazak na Europsko prvenstvo, ona do 19 godina se u kvalifikacijama za Euro - propisno izblamirala. I u Elitnom kolu izgubila od Nizozemske (2-1), Češke (1-0), pa i Luksemburga (2-1)!

Siniša Oreščanin na poziciju izbornika U-19 vrste stigao je u svibnju 2023., a dvije godine kasnije tu generaciju "kite" i Luksemburžani. I to je poprilično alarmantno. Prema službenim podacima Uefe, Luksemburg je u tom dvoboju imao više udaraca prema vratima od Hrvatske (10-8), pa i više udaraca u okvir gola (5-2). Razočaravajuće.

Karlovac: Kvalifikacijski turnir U-19, Hrvatska - Armenija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska U-19 imala je određenih problema i u prvom dijelu kvalifikacija kojima smo domaćin bili u Karlovcu. Armenija je glatko pala (4-0), protiv Bjelorusa je bilo ozbiljne muke, ali smo na kraju slavili 2-0 (zabili smo iz dva penala), a utakmica je dugo bila otvorena i riješena tek u 98. minuti. A onda smo poraženi od Srbije 3-0, sve je bilo gotovo već nakon samo 40 minuta.

Siniša Oreščanin drugu godinu zaredom nije uspio. Prošle godine tadašnja generacija do 19 godina također je zapela u Elitnom kolu, naša mlada vrsta u ožujku 2024. prvo je dobila Njemačku (2-1), a onda gubila od Turske (2-1) i Rumunjske (1-0). I bez obzira što se taj turnir igrao u Varaždinu, gubili smo od "nogometnih zemalja". A ne od Luksemburga.

Karlovac: Kvalifikacijski turnir U-19, Hrvatska - Armenija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Realno, Hrvatska nikad nije imala dobre rezultate u U-19 kategoriji. Oni najbolji, dečki koji dominiraju na toj razini (poput Luke Vuškovića danas) odavno bi bili članovi U-21 ili čak A reprezentacije. I neka su iznad. Hrvatska je samo triput zaigrala na Euru do 19 godina, zadnji put 2016. godine.

I na tom završnom turniru upisala tri poraza (Nizozemska 3-1, Francuska 2-0, Engleska 2-0). Ipak, bitniji je bio razvoj nekih igrača, na tom su turniru odrasli Erlić, Brekalo, Moro, Jakić, Ivanušec..., sve kasniji A reprezentativci. Hrvatska U-19 je na Euro stigla i 2012. u Estoniju, iz te generacije izašli su "tek" Mitrović i Čolak.

Prvi nastup na najvećoj nogometnoj europskoj smotri naša U-19 vrsta imala je 2010. godine u Francuskoj gdje je Hrvatska stigla do polufinala. I tu pala baš od Francuza (2-1), a za našu su reprezentaciju tada igrali Vrsaljko i Kramarić. Sasvim je jasno da na ovoj razini Hrvatska ne može i ne treba ganjati rezultate, već prvenstveno razvoj igrača, ali od Luksemburga se ne smije gubiti. I to je teški potop, rasprodaja teško stečenog ugleda. I za to netko (izbornik Oreščanin) mora odgovarati.

Karlovac: Kvalifikacijski turnir U-19, Hrvatska - Armenija | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ali, važnije je da netko od ovih mladića uspije, da se netko ozbiljno nametne na nogometnoj sceni. Talenata ima, tu su Durdov (Hajduk), Puljić (Bayern), Živković (Osijek)..., dva zanimljiva "internacionalca" poput Migalića (Stuttgart) i Mandića (Eintracht). I baš zbog takvih igrača, taj se Luksemburg nije smio dogoditi. Ni slučajno.